¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial de 2026?

El ganador de la final que disputarán España y Argentina, el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de $50 millones de dólares (43.71 millones de euros).

El ganador se llevará $8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y $20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.

? ¿Recuerdas estos duelos contra Argentina?



¿Te atreverías a dar el resultado de todos? ¿Incluso los goleadores antes de pinchar en el link?



Os leemos: https://t.co/Q8bo7S5cZc #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/PuoSl64U2d — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 17, 2026

Para el subcampeón el premio es de $33 millones de dólares, el tercer clasificado, $29 y el cuarto, $27 millones.

A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar. La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar $871 millones de dólares.

?? ¡EL BRONCE TAMBIÉN ES DE LEYENDAS!



El juego por el tercer lugar del Mundial tiene un valor incalculable, y es un orgullo reservado para muy pocos. ??



Grandes "cracks" cerraron su camino mundialista subiéndose a este podio:



?? ??? Eusebio

?? ??? Michel Platini? pic.twitter.com/yTQasyuK1N — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 17, 2026

Cada federación recibió $10 millones por clasificarse, $2.5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a $16 millones de dólares en total.

Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.

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