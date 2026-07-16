Máxima tensión en la Premier League: El pedido extremo tras la polémica pancarta de los jugadores argentinos

La histórica victoria 2-1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta dejó mucho más que un pase a la gran final. El despliegue de una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de los futbolistas albicelestes desató una tormenta geopolítica que ha escalado a niveles insospechados, provocando la furia en el Reino Unido.

La euforia del triunfo llevó a jugadores como Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Lisandro Martínez a mostrar el cartel ante la hinchada, sin dimensionar el encono que causaría en la sociedad inglesa. A esto se sumaron los picantes festejos de Valentín Barco, que estuvieron a punto de desatar una gresca de proporciones mayores dentro del campo de juego.

Every Argentine player in the English Premier League who took part in this ugly anti-British display should be stripped of their UK work visa. There should be zero tolerance for this. https://t.co/kYtMJUgISn — Nile Gardiner (@NileGardiner) July 15, 2026

El drástico pedido desde el Reino Unido: ¿Sin visa para los argentinos?

Las reacciones del lado británico no tardaron en aparecer. Una de las voces más severas fue la de Nile Gardiner, exasesor de la primera ministra Margaret Thatcher y actual colaborador del prestigioso diario británico The Telegraph. El analista político tildó el festejo de una “lamentable muestra de hostilidad hacia los británicos” y exigió una medida sin precedentes.

“A todos los jugadores argentinos de la Premier League inglesa que participaron en esto se les debería retirar el visado de trabajo en el Reino Unido. Debería haber tolerancia cero”, sentenció Gardiner a través de sus canales oficiales.

Argentina players take banner from their fans and bring it onto the pitch, it read: "The Falkland Islands are Argentinian."



The moment happened after the team beat England in the World Cup semi-finals.



Read more: https://t.co/6VH3V6BYSE pic.twitter.com/As1dJbE4RM — Sky News (@SkyNews) July 15, 2026

Los jugadores estrella en la cuerda floja

Aunque la quita de visas se presenta inicialmente como una fuerte presión social y política, la Selección Argentina sí podría enfrentar severas multas económicas por parte de la FIFA, dado que el organismo prohíbe estrictamente cualquier manifestación de contenido político en sus torneos.

The dirtiest team in the world. By a mile. https://t.co/JVD4W7rQSL — Nile Gardiner (@NileGardiner) July 16, 2026

De profundizarse el conflicto, la lista de futbolistas de la Scaloneta que militan en el fútbol inglés y que se encuentran bajo la lupa incluye a:

Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa)

Cristian “Cuti” Romero (Tottenham Hotspur)

Marcos Senesi (Tottenham Hotspur)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (perteneciente también a las filas del Chelsea

Inclusive, el político en sus redes sociales califica a los argentinos como el equipo más sucio y acompaña su queja con varias imágenes sobre algunas jugadas que considera fuera del reglamento de juego.

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