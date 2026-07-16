Santiago Giménez y un Mundial en blanco, ¿cuándo fue su último gol con El Tri?

Santiago Giménez es el futbolista mejor valorado de toda la plantilla mexicana. Sin embargo, las lesiones han afectado al “Bebote” en su última temporada. Giménez disputó su primera Copa del Mundo, pero se fue en blanco del Mundial de 2026.

El delantero del AC Milan no llegó con un buen ritmo competitivo a la selección mexicana. Era casi una obviedad que el “Bebote” no sería titular en el esquema de Javier Aguirre. Giménez vio minutos viniendo desde el banquillo.

Santiago Giménez ingresó en la segunda mitad en los partidos contra Korea del Sur, República Checa, Ecuador e Inglaterra. En total, Giménez disputó poco más de 80 minutos en la Copa del Mundo de 2026. El atacante del conjunto Rossoneri se marchó del torneo sin goles ni asistencias. Giménez lució a otro ritmo inferior al de sus compañeros.

La sequía goleadora de Santiago Giménez

Santiago Giménez ha disputado 51 partidos con la selección mexicana. El exjugador del Cruz Azul solo ha podido marcar 6 goles con la camiseta de El Tri.

El último gol de Santiago Giménez con México se produjo en un partido amistoso que se desarrolló en junio de 2025. El “Bebote” marcó un gol en la derrota de México 4-2 sobre Suiza. Desde aquel encuentro, Giménez ha visto acción en 16 partidos y no ha vuelto a convertir. De hecho, durante el proceso de Javier Aguirre, Santiago Giménez solo pudo aportar este gol.

Lesión ante Inglaterra

Santiago Giménez afronta una mala racha en cuanto a su estado físico. En una jugada fortuita ante Inglaterra, Giménez tuvo que abandonar el partido por una torcedura de tobillo. El “Bebote” dejó a su selección con diez hombres mientras buscaban la remontada. Esta lesión le impediría al mexicano regresar a las canchas durante las próximas ocho semanas.

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