Gil “Morita” queda fuera de la convocatoria del Tri Sub-20 para el Premundial y Preolímpico de Concacaf

La selección de México Sub-20 dio a conocer este lunes la convocatoria con la que disputará el Premundial y Preolímpico de la Concacaf, torneo que otorgará boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La principal novedad es la ausencia de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del fútbol mexicano.

El mediocampista de apenas 17 años, quien recientemente disputó el Mundial 2026 con la selección mayor, no fue considerado por el entrenador Álex Diego para el certamen que se celebrará del 24 de julio al 9 de agosto.

Después de consolidarse como una de las revelaciones del Mundial 2026, Gilberto Mora no aparecerá con la selección de México Sub-20 en el torneo clasificatorio de la Concacaf.

El juvenil fue titular en tres de los cuatro partidos que disputó con el combinado nacional en la Copa del Mundo, donde México quedó eliminado en los octavos de final frente a Inglaterra.

#Sub20 | Ellos son nuestros muchachos que disputarán el Torneo Sub-20 de Concacaf.



El objetivo es conseguir un boleto a la Copa del Mundo de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de verano 2028.



Aquí los detalles: https://t.co/fOKfR28mGc#ProyectoSelecciones? pic.twitter.com/pcagEsa9Zs — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 13, 2026

Diego Reyes y Henrique Simeone encabezan la convocatoria

Sin Gilberto Mora, una de las principales figuras del plantel será Diego Reyes, delantero de 18 años que milita en el Flamengo de Brasil.

También destaca la presencia de Henrique Simeone, mediocampista mexicano-brasileño de 19 años, formado en las categorías inferiores del Botafogo y actualmente jugador de Tigres UANL. En la portería sobresale Artemio Olvera, guardameta del Atlético de San Luis.

México buscará el boleto al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

El campeonato de la Concacaf otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Además, la selección que conquiste el título conseguirá el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La selección de México Sub-20 quedó ubicada en el Grupo B, donde enfrentará a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El Grupo A está integrado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, mientras que el Grupo C lo conforman Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

#Sub20 | ¡Inicia la preparación para el Premundial en Puebla! ?



Los muchachos del profe @alex85diego ya entrenan enfocados en conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos y el Mundial. ???#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/1Dq6n4DDlg — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 14, 2026

Convocatoria de la selección de México Sub-20

Guardametas

Artemio Olvera (Atlético de San Luis)

(Atlético de San Luis) Cristo Navarrete (Guadalajara)

(Guadalajara) Juan Liceaga (Guadalajara)

Defensas

Juan Echilvestre (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Cristóbal Alfaro (Atlante)

(Atlante) Luis Carmona (Juárez)

(Juárez) Carlos Hernández (Guadalajara)

(Guadalajara) Yohan Orozco (Guadalajara)

(Guadalajara) Esteban Soto (Pachuca)

Centrocampistas

Diego Covarrubias (Guadalajara)

(Guadalajara) Nelson Cedillo (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Cristian Inda (Guadalajara)

(Guadalajara) Henrique Simeone (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Juan Sígala (Juárez)

(Juárez) Luis Gómez (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Santiago Sandoval (Guadalajara)

Delanteros

Luis Gamboa (Atlas)

(Atlas) Hugo Camberos (Guadalajara)

(Guadalajara) Diego Reyes (Flamengo)

(Flamengo) Diego Ramírez (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Aldahir Valenzuela (Monterrey)

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