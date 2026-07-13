¿Un Mundial con 64 selecciones? FIFA analizará ampliar otra vez la Copa del Mundo tras el éxito de la edición 2026

La FIFA abrirá el debate sobre una nueva expansión de la Copa del Mundo. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que, una vez finalice el Mundial 2026, se analizará la posibilidad de aumentar el torneo de 48 a 64 selecciones, con el objetivo de brindar más oportunidades a países de todas las confederaciones.

El dirigente aseguró que la propuesta será revisada por los comités correspondientes y defendió la importancia de que más naciones tengan la posibilidad de competir en la máxima cita del futbol.

Gianni Infantino defiende un Mundial con más selecciones

En declaraciones concedidas a Bluewin y retomadas por L’Équipe, Gianni Infantino explicó que el crecimiento del torneo responde a la necesidad de hacer más inclusiva la competencia.

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”.

El presidente de la FIFA también destacó que el nivel futbolístico continúa creciendo en distintos continentes, por lo que considera importante ofrecer más espacios para las selecciones emergentes.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”.

Forget the 48-team World Cup… we could soon be looking at 64 countries being represented at on the world stage ??



?? “That’s definitely an issue that will be examined and discussed in the relevant committees after this World Cup”, FIFA President Gianni Infantino told Swiss? pic.twitter.com/YiAqWfbJDC — OneFootball (@OneFootball) July 13, 2026

El éxito del Mundial 2026 respalda la idea de una expansión

La edición de 2026 ya representa un cambio importante al convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, formato que incrementó el número de partidos y de países participantes.

Además del crecimiento deportivo, la FIFA presume cifras que fortalecen el argumento para seguir ampliando el torneo.

A falta de cuatro encuentros para concluir el campeonato, el organismo reportó una asistencia superior a 6.5 millones de aficionados, una cifra que supera la suma de espectadores registrados en las dos ediciones anteriores.

Incredible support inside stadiums at @FIFAWorldCup 2026 ?



More fans have attended this year's tournament than the previous two editions combined! ? pic.twitter.com/QTstYKS9JL — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

México e Inglaterra rompieron el récord de audiencia en Estados Unidos

Otro dato destacado del Mundial 2026 fue el impacto televisivo del partido entre la selección de México e Inglaterra en los octavos de final.

La FIFA informó que el encuentro alcanzó una audiencia de 44.9 millones de televidentes, convirtiéndose en la transmisión de futbol más vista en la historia de la televisión de Estados Unidos.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con solo cuatro selecciones en competencia.

Las semifinales del Mundial 2026 quedaron definidas de la siguiente manera:

España vs Francia , el martes 14 de julio en Dallas.

vs , el martes 14 de julio en Dallas. Argentina vs Inglaterra, el miércoles 15 de julio en Atlanta.

La Final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York, mientras que el partido por el tercer lugar se jugará un día antes en Miami.

Sigue leyendo:

· Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que estuvo en el Mundial de 2026

· Mundial 2026: unas semifinales exclusivas para campeones del mundo, algo que se repite por tercera vez en la historia

· “Siento que nos robaron”: Alfie Haaland se manifestó en contra del arbitraje del Noruega vs. Inglaterra