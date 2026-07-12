“Siento que nos robaron”: Alfie Haaland se manifestó en contra del arbitraje del Noruega vs. Inglaterra

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una profunda decepción deportiva, sino también una fuerte polémica fuera del terreno de juego. Alfie Haaland, exfutbolista y padre del delantero Erling Haaland, cuestionó públicamente la actuación del árbitro francés Clément Turpin y aseguró que la selección escandinava fue perjudicada durante el compromiso frente a Inglaterra.

El encuentro terminó con victoria inglesa por 2-1 después de la prórroga, pese a que Noruega había tomado ventaja en el minuto 36. Jude Bellingham fue el protagonista de la remontada con un doblete, incluido el gol definitivo en el minuto 93.

Tras el partido, Alfie Haaland recurrió a la red social X para expresar su inconformidad con lo sucedido durante el encuentro.

Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026

“Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron“, escribió el exjugador.

Uno de los momentos más discutidos ocurrió en la jugada que derivó en el empate parcial de Inglaterra. Durante la transmisión de Fox, las cámaras captaron una imagen que generó dudas sobre un posible contacto del balón con el cable de la cámara aérea antes de la acción del gol.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Ante la controversia, la FIFA emitió un comunicado para explicar su análisis tecnológico del incidente.

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”.

El organismo acompañó su explicación con un video para respaldar la conclusión de que el balón no modificó su trayectoria por un contacto con la estructura suspendida sobre el campo.

Erling Haaland destacó el impacto histórico de Noruega en el Mundial

Mientras la discusión arbitral ocupaba buena parte de la conversación posterior al partido, Erling Haaland optó por centrar su análisis en el crecimiento deportivo de la selección noruega durante el torneo.

El delantero del Manchester City consideró que la mayor conquista del equipo fue haber llevado al país a un escenario competitivo que nunca antes había alcanzado.

“Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve”, declaró en la zona mixta.

El atacante insistió en que la campaña puede convertirse en un punto de partida para el futuro del fútbol noruego.

“Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble”, añadió.

También envió un mensaje dirigido a las nuevas generaciones de futbolistas de su país.

“Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega”.

Pese a la eliminación, Haaland sorprendió al revelar que apoyará a Inglaterra durante el resto del campeonato.

Haaland cerró su primera participación mundialista con siete goles en cinco partidos, una actuación que contribuyó a que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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