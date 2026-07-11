Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que estuvo en el Mundial de 2026

El mundo del fútbol está de luto. El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), confirmó el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica. Adams fue encontrado sin signos vitales en un hotel de la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. No hay información adicional sobre la causa de su muerte.

Esta información fue confirmada este sábado 11 de julio. No hay muchas reportes que profundicen en las causas de la muerte de Jayden Adams. Su club, el Mamelodi Sundowns, y sus familiares pidieron respeto sobre este caso.

“La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Ha robado a nuestra nación un futbolista notable, pero nunca quitará el legado que Jayden Adams deja atrás. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidarán”, dijo el sindicato en la publicación del comunicado.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.? pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Jayden Adams en el Mundial de 2026

El exfutbolista del Mamelodi Sundowns vio minutos en tres partidos de la Copa del Mundo de 2026. Jayden Adams recientemente venía formando parte de las convocatorias de Sudáfrica y tuvo su premio en el Mundial.

Jayden Adams disputó 61 minutos en el duelo contra la selección mexicana; jugó 45 minutos en el partido contra la República Checa y disputó 10 minutos ante Korea del Sur. En el duelo de dieciseisavos contra Canadá, Adams se quedó en el banquillo de suplentes.

En su corta carrera, Jayden Adams disputó 9 partidos con la selección de Sudáfrica. Adams tuvo la oportunidad de celebrar un gol con su país. Jaylen Adamas le marcó a Benín en el triunfo 0-2 por las eliminatorias africanas a la Copa del Mundo.

Datos detallados de Jayden Adams en la Copa del Mundo de 2026

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