Piero Hincapié habló sobre su polémica expulsión ante México por taparse la boca

La selección de Ecuador fue una de las grandes decepciones del Mundial de 2026. El conjunto sudamericano fue una de las selecciones mas destacadas en las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, los ecuatorianos se marcharon dejando una mala imagen ante México y con un jugador menos dentro del campo por la expulsión de Piero Hincapié.

Para el Mundial de 2026, la IFAB (International Football Association Board), aprobó una nueva regla. Cualquier jugador que se tape la boca para referirse a un rival será sancionado con tarjeta roja. Esta “Ley Prestianni” afectó a Piero Hincapié a minutos de que se acabara el partido contra México.

“De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca, me olvidé por completo”, dijo el defensor ecuatoriano.

"Me olvidé por completo". Piero Hincapié rompió el silencio sobre la expulsión que marcó su participación en el Mundial 2026.



El defensor confesó que olvidó que el reglamento sanciona el gesto de taparse la boca al hablar con un rival ante México. pic.twitter.com/yXFpzlO39h — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) July 8, 2026

El defensor del Arsenal, club que llegó a la final de la Champions, fue autocrítico con su rendimiento en la Copa del Mundo. Piero Hincapié reconoció que aún tiene cosas por mejorar.

“Tengo que mejorar muchas cosas. Un ser humano no es perfecto y puede equivocarse. Pero tengan por seguro que siempre voy a dar todo por esta camiseta”, agregó.

La “Ley Prestianni” y los sudamericanos

Esta nueva regla fue inspirada por el incidente entre Prestianni y Vinícius Jr. En la UEFA Champions League. Un futbolista sudamericano fue el que promovió esta nueva norma y, hasta ahora, dos sudamericanos son los primeros en caer sancionados.

Antes de Piero Hincapié, Miguel Almirón fue el primer jugador en recibir esta sanción disciplinaria en el Mundial de 2026. El futbolista de la selección paraguaya dejó a sus compañeros con un jugador menos en el duelo contra Turquía.

Sigue leyendo:

– Desde Ecuador critican los problemas de logística antes del partido contra México

– Álex Aguinaga criticó fuertemente el partido de Ecuador ante México en el Mundial

– Sebastián Beccacece abandona a la selección de Ecuador después de la derrota con México

– Francia vs. Marruecos: alineaciones probables y dónde ver el duelo por los cuartos de final del Mundial de 2026