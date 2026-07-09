Francia vs. Marruecos: alineaciones probables y dónde ver el duelo por los cuartos de final del Mundial de 2026

Este jueves 9 de julio iniciarán los cuartos de final del Mundial de 2026. Francia y Marruecos serán las primeras selecciones que buscarán el boleto a la siguiente ronda. El Estadio Boston será el escenario en el que se desarrollará este partido.

Francia llega a esta ronda después de ganar todos sus partidos. El conjunto europeo marcó 13 goles y solo recibió 2 goles en contra. El conjunto “Galo” continua con su paso perfecto en este Mundial.

El rival será Marruecos, una selección combativa que ha superado complejos obstáculos antes de este encuentro. El conjunto africano igualó con Brasil, derrotó a Países Bajos en dieciseisavos y luego superó con comodidad a Canadá, una de las anfitrionas.

Este es un duelo con un antecedente muy reciente en Mundiales. En la Copa del Mundo de Qatar 2022, ambas selecciones se enfrentaron en la semifinal. En esta etapa, Francia se llevó la victoria 2-0 en el Estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Al Khor, Qatar. Los autores de los goles fueron Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Horario y dónde ver el duelo entre Francia y Marruecos

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alienación probable de Marruecos

Yassine Bono, Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi, Brahim, El Khannouss, Rahimi.

Alineación probable de Francia

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola.

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