Ricardo Quaresma atacó a la selección de Portugal por su participación en el Mundial de 2026

La selección de Portugal se despidió del Mundial de 2026 en los octavos de final. El conjunto de Roberto Martínez no pudo superar a España. Ricardo Quaresma, exjugador del conjunto portugués, manifestó sus criticas sobre el desempeño de Portugal en la Copa del Mundo.

El conjunto portugués era una de las selecciones favoritas para quedarse con la Copa del Mundo. El rendimiento individual de muchos de los futbolistas portugueses inspiraba al conjunto lusitano en la previa.

Ricardo Quaresma nunca estuvo convencido de que esta fuese la selección dorada de Portugal. El exfutbolista nacido en Lisboa reconoció que fue un Mundial de muy bajo rendimiento de todo el plantel.

“Todos decían que esta era la mejor selección en la historia de Portugal, pero ¿basado en qué? ¿Qué han ganado? Nos vamos a casa con la cabeza gacha. Tenemos grandes jugadores y mucho talento en el mediocampo, pero su rendimiento en este Mundial ha sido muy, muy flojo. Lo mismo ocurrió con el ataque, y la defensa se mostró desorientada”, dijo Quaresma tras la eliminación de Portugal.

??? Quaresma criticando a Portugal EN LA CARA de Rúben Días:



"Ustedes podrían haber dado mucho más.



Los sentí jugando mucho hacia atrás, hacia los lados, sin rematar al arco.



Hablaste de posesión de balón, pero la posesión de balón no gana partidos" pic.twitter.com/h3A0QzJL91 — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 7, 2026

El exfutbolista del Sporting Lisboa considera que la selección de Portugal le regaló el partido a España. A pesar de que por momentos el duelo estuvo parejo, “La Roja” tuvo el control del encuentro. Fueron pocas las acciones de peligro del conjunto de Roberto Martínez.

“Nada funcionó, de principio a fin. Todo salió mal (…) Hoy le regalamos el partido a España; hicieron lo que quisieron con nosotros. Parecía que estábamos paseando, éramos lentos, sin ganas de nada”, agregó.

Últimas eliminaciones de Portugal en Mundiales

Mundial 2026: Eliminados en Octavos de final contra España (0 – 1).

Mundial 2022: Eliminados en Cuartos de final contra Marruecos (0 – 1).

Mundial 2018: Eliminados en Octavos de final contra Uruguay (1 – 2).

Mundial 2014: Eliminados en la Fase de grupos (no lograron clasificar a octavos).

Mundial 2010: Eliminados en Octavos de final contra España (0 – 1).

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