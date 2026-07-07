Cómo influyó la polémica de Trump por la sanción a la estrella de EE.UU. Folarin Balogun en la aplastante derrota contra Bélgica

Todo comenzó con el espectáculo habitual de los partidos de EE.UU. en este Mundial de fútbol: una afición bulliciosa y patriótica, fuegos artificiales, bengalas e incluso aviones militares pasando por encima de los estadios.

Pero el sueño americano de ganar el torneo por primera vez en la historia se derrumbó de manera estrambótica este lunes con una derrota aplastante propinada por Bélgica en los octavos de final.

EE.UU. perdió 4-1, su peor derrota en 36 años, mientras la atmósfera de fiesta que reinó en los partidos previos se esfumó y se transformó en un templo de silencio, incluso mucho antes del final del encuentro en el Seattle Stadium.

Esta salida llega al final de un par de días convulsos, en los que los titulares fueron dominados por la polémica decisión del órgano rector del fútbol, FIFA, de suspender la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun que había recibido el partido anterior frente a Bosnia Herzegovina.

Incluso el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció haberle solicitado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que le permitiera a Balogun disputar el partido frente a los belgas.

La trayectoria de EE.UU. hasta esta fase parecía haber captado la atención del país, pero todo ese optimismo pareció verse afectado por el caso Balogun, algo que no pasó desapercibido para los belgas antes del partido.

“Es fantástico tener al mundo de nuestro lado en contra de EE.UU.”, dijo el jugador belga Timothy Castagne antes del partido.

Getty Images: Romelu Lukaku celebra el cuarto gol frente a los estadounidenses.

Por su parte, Balogun dijo que no estaba sorprendido por la controversia que generaba la decisión.

“No hay mucho más que pueda decir al respecto”, dijo.

Pero la pregunta que ronda es si esta saga de polémicas, que involucra al propio Trump, tuvo un impacto en el desempeño del equipo.

¿Cómo impactó la saga Balogun al equipo de EE.UU.?

Más allá del marcador, hubo algo diferente en el desempeño de EE.UU.

El argentino Mauricio Pochettino había instalado en los jugadores una mentalidad de ser un equipo que podía luchar por el título a pesar de no ser favorito, y su manera de jugar, especialmente ofensiva, hizo creer a los hinchas que podían vencer las probabilidades y quedarse con la copa.

“Vamos a ganar la Copa del Mundo”, un hincha dijo antes del partido de este lunes y no era el único que lo pensaba entre los miles de aficionados que asistieron al Seattle Stadium.

También muchos de ellos estaban felices con la decisión de la FIFA de levantar la sanción a Balogun, después de recibir una roja directa en el partido previo frente a Bosnia-Herzegovina.

La FIFA tomó la sorprendente decisión de suspender durante 12 meses la sanción automática de un partido, lo que provocó críticas generalizadas, incluidas las de la UEFA, Bélgica y el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Balogun, que había marcado tres goles en la Copa del Mundo, fue titular contra Bélgica, pero tuvo dificultades para influir en el juego.

Cuando se le preguntó después del partido si se había visto afectado por haber sido el centro de gran parte de la atención durante la previa, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, respondió:

“No afectó a nuestro rendimiento. No es una excusa. Simplemente no era nuestro día. Pero, a nivel personal, ¿qué sentido tiene insultar o recibir una gran cantidad de mensajes ofensivos?”, dijo el entrenador argentino.

Y defendió el hecho de que la federación estadounidense buscara revertir la sanción sobre un jugador.

Getty Images: El delantero estadounidense Folarin Balogun no tuvo un buen partido frente a Bélgica.

“Mi función era entrenar al equipo. Si Balogun está disponible porque la FIFA permite que el jugador participe, no hay ningún problema”, explicó.

“Me siento decepcionado con demasiadas personas. Ponen por delante la política y la manipulación, hablan de ética e integridad. Si hablamos de la historia de este deporte, me siento personalmente decepcionado”, añadió. .

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, reveló que Balogun se acercó a él inmediatamente después del partido.

“No es culpa suya, él no es el responsable, y eso es precisamente lo que le dije”, afirmó.

La defensa acabó resultando decisiva

Sin embargo, el ataque no fue el principal problema de EE.UU. frente a Bélgica.

La contundente derrota se debió en gran medida a una defensa deficiente.

A Charles De Ketelaere, quien juega con el Atalanta de Italia, no le marcaron dentro del área y pudo abrir el marcador. Poco después, una vez que EE.UU. igualara el partido, se impuso a dos defensores para cabecear el segundo gol de su selección.

Pero la anotación más desastrosa fue la tercera.

De Ketelaere presionó y robó el balón al guardameta Matt Freese, que había salido de su área para intentar despejar la jugada, y Hans Vanaken remató con el interior del pie al fondo de la red desde fuera del área.

Ese tanto dio a Bélgica una ventaja de 3-1 y minó la confianza de los aficionados estadounidenses, que comenzaron a abandonar el estadio durante los últimos diez minutos del encuentro.

Posteriormente, el gol de Romelu Lukaku en el tiempo añadido llevó a muchos más a las puertas de salida.

Getty Images: Folarin Balogun recibió la roja en el partido de dieciseisávos frente a Bosnia.

Un aficionado estadounidense comentó después:

“No había voluntad de ir a por el balón. No había nada. No había intensidad, el fútbol no estaba vivo hoy”, dijo.

Otro añadió: “Estados Unidos cometió errores no forzados por todas partes. No jugó su mejor partido, pero Bélgica jugó exactamente como necesitaba para ganar. Al silenciar al público como lo hicieron, se pusieron en una posición perfecta para llevarse la victoria.”

Pochettino admitió que su equipo simplemente no estuvo a la altura desde el pitido inicial.

“Todo el mundo vio desde el principio que no conectamos con el partido”, dijo.

“Nunca estuvimos realmente dentro del encuentro. Incluso cuando marcamos el gol, nos metieron otro en la siguiente jugada. Fue muy duro desde el principio”, explicó.

¿Qué supondrá esta derrota para el legado del Mundial en Estados Unidos?

Tras una preparación algo apagada para la Copa del Mundo, hay pocas dudas de que los estadounidenses se volcaron plenamente con el torneo una vez que comenzó.

Las zonas de aficionados y los bares de todo Estados Unidos han estado llenos con frecuencia, y las camisetas de la selección nacional pueden verse por todas partes.

Sin duda, el avance hasta las eliminatorias y el estilo de juego ofensivo contribuyeron a aumentar ese interés.

Ahora la pregunta es qué sucederá a continuación, después de que Estados Unidos siguiera a sus compañeros anfitriones, Canadá y México, cayendo eliminado en los octavos de final.

El centrocampista estadounidense Tyler Adams afirmó: “Esto no puede ser un reflejo directo de lo que intentábamos conseguir”.

Y añadió “Hay días buenos y días malos, y este fue un mal día. No llegamos tan lejos como nos habría gustado. Pero si hemos inspirado a algunos niños durante este camino, entonces hemos hecho algo bien”.

Algunos de los aficionados que hablaron con la BBC inmediatamente después de la derrota también consideraron que, una vez superada la decepción por la actuación de su equipo, las últimas semanas serán vistas como algo positivo.

No obstante, creen que todavía queda mucho camino por recorrer para que EE.UU. sea considerado verdaderamente una potencia futbolística consolidada.

Getty Images: La tarjeta roja fue usada como broma por algunos hinchas belgas.

“Ha sido un evento extraordinario el que hemos organizado y estamos muy ilusionados con el futuro del fútbol en nuestro país”, señaló un aficionado.

“Todo el mundo ha estado hablando de la Copa del Mundo en este país”, añadió.

La otra gran incógnita es el futuro de Pochettino.

El contrato argentino expira al término del Mundial, y tras el partido no ofreció más pistas sobre lo que le depara el futuro.

“Ahora es momento de descansar un poco, reflexionar, mantener conversaciones y ver cuál es la decisión de la federación y la nuestra”, señaló.

“Estoy muy feliz de que hayamos construido una relación muy buena, pero ahora no es el momento. En las próximas semanas podremos empezar a hablar, si la federación quiere hacerlo.”

Getty Images:

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