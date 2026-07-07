Cristiano Ronaldo: “He dado lo mejor de mi, salgo con la conciencia tranquila”

El camino de Portugal en la Copa del Mundo de 2026 llegó a su fin en la instancia de octavos de final tras caer por la mínima diferencia (0-1) ante la selección de España. Este compromiso marcó la última participación en citas mundialistas de su capitán y referente histórico, Cristiano Ronaldo, quien analizó el encuentro con serenidad en la zona mixta, argumentando que el rival contó con la fortuna de su lado en los instantes de cierre.

“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado”, expresó el atacante luso respecto al desarrollo del juego que definió la eliminación de su escuadra.

?? Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.



“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

A pesar de la amargura por la derrota, el delantero enfatizó la dedicación entregada a lo largo del certamen. “Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”, concluyó sobre su desempeño en la cancha.

El peso del legado y la incertidumbre del futuro

La despedida del astro del fútbol de las Copas del Mundo abre una profunda reflexión sobre la transformación del balompié de su país bajo su liderazgo. Cristiano Ronaldo destacó el impacto histórico de su trayectoria en el combinado nacional, recordando que los únicos tres campeonatos en las vitrinas de Portugal se consiguieron durante su era, dándole un valor supremo al éxito continental obtenido hace una década.

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, manifestó el futbolista.

Con la eliminación consumada y el fin de su etapa mundialista confirmado, el panorama sobre la continuidad de su carrera a nivel de clubes o en otros ámbitos del fútbol permanece incierto. El capitán luso prefirió no tomar decisiones definitivas en medio de las emociones posteriores a la derrota, postergando cualquier resolución formal para los próximos días.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, confesó, dejando entrever que la prioridad inmediata será el diálogo en su entorno íntimo antes de definir sus siguientes pasos profesionales.

Sigue leyendo:

· Roberto Martínez pone punto final a su etapa como DT de Portugal

· España firma la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales

· La rutina y dieta de Erling Haaland que le tiene como figura del Mundial 2026