Roberto Martínez pone punto final a su etapa como DT de Portugal

El banquillo de la selección de Portugal ha quedado vacante. Tras la finalización de su contrato laboral, el director técnico español Roberto Martínez anunció oficialmente su salida del equipo nacional, argumentando que su proceso con el conjunto ibérico ha llegado a una conclusión natural.

El estratega asumió con entereza que la directiva de la federación tiene la plena libertad de buscar un nuevo rumbo para el proyecto deportivo de cara a los próximos compromisos internacionales.

“Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa, visiblemente conmovido por el trato recibido en el país durante su gestión.

??? BREAKING: Roberto Martinez LEAVES Portugal head coach job, it’s over. ??



Portuguese Federation to appoint new head coach next. pic.twitter.com/zSdJNzTQ74 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Martínez complementó su sentir expresando: “Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido”.

El balance de la eliminación y las claves del partido

El anuncio de su partida se dio inmediatamente después de que Portugal quedara eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo. El técnico analizó el planteamiento táctico de su última presentación y el desempeño de sus dirigidos, subrayando que la caída se debió a imponderables propios del juego de alta competencia y no a una falta de actitud o planeación en el terreno de juego.

“Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en larguero…y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo”, pormenorizó el seleccionador español. Además, detalló que perder ante un contendiente de ese calibre no significa un fracaso rotundo y que la salida obligada de Nuno Mendes por problemas físicos mermó la capacidad de desequilibrio de la escuadra lusa.

A pesar de los contratiempos, Martínez fue contundente al defender la entrega de su plantilla y elogió de forma categórica el liderazgo ejercido por su principal referente en el vestuario. “No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto”, señaló al tiempo que admitió que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo, por todo lo que genera en ataque y consideró a Cristiano Ronaldo, “un capitán ejemplar”.

Finalmente, el estratega cerró su comparecencia dejando claro cuál era su máxima aspiración en el torneo: “Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir”, aseveró.

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