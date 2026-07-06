La rutina y dieta de Erling Haaland que le tiene como figura del Mundial 2026

Con un doblete imponente e intimidante, Erling Haaland eliminó a Brasil del Mundial 2026. El delantero noruego sigue siendo tendencia por el protagonismo que se ha ganado en su primera Copa del Mundo y los aficionados del fútbol se siguen preguntando qué come o qué hace esta “bestia” llamada Haaland.

Más allá de su capacidad goleadora; ya lleva siete en el Mundial, el atacante de 25 años asume una estricta rutina de alimentación, entrenamiento y recuperación que sigue desde hace varios años. Buena parte de esos hábitos fueron revelados en el documental “Haaland: The Big Decision”, donde explicó cómo cuida cada aspecto de su preparación física.

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La dieta de Erling Haaland, basada en alimentos naturales y de calidad

Con 1.95 metros de estatura y una complexión física envidiable, Haaland ha explicado que uno de los principios de su dieta consiste en consumir alimentos frescos y, siempre que sea posible, de producción local.

“Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante”, comentó en el documental, que repasa distintos momentos de su carrera.

Su menú diario está compuesto principalmente por proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables, elementos fundamentales para favorecer la recuperación muscular y mantener altos niveles de energía durante toda la temporada.

Los alimentos presentes en la dieta de Haaland:

Vísceras

Corazón e hígado de vaca

Carnes rojas

Pollo

Pescado

Miel cruda

Abundante leche

El llamativo consumo de corazón e hígado de vaca

Haaland consume corazón e hígado de vaca, dos alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, nutrientes que participan en la producción de energía y en el transporte de oxígeno hacia los músculos.

Aunque estos productos poseen un alto valor nutricional, especialistas recuerdan que no forman parte de una dieta estándar y que su consumo debe realizarse dentro de un plan supervisado, especialmente en deportistas de alto rendimiento.

El plato favorito de Haaland

Uno de sus platos favoritos incluye filete de lubina acompañado de espárragos, arroz y huevo, una combinación que aporta proteínas de calidad, carbohidratos y minerales antes de las sesiones de entrenamiento.

Aunque mantiene una disciplina constante, Haaland también reconoce que, de vez en cuando, disfruta de un kebab como parte de sus comidas libres.

La intensidad del trabajo físico obliga al delantero noruego a consumir alrededor de 6,000 calorías diarias, una cantidad muy superior a la recomendada para un adulto promedio.

La recuperación también forma parte del entrenamiento

Para Erling Haaland, el rendimiento no depende únicamente de lo que ocurre sobre el césped. La recuperación física ocupa un lugar igual de importante.

Después de entrenamientos y partidos suele recurrir a baños de hielo, sesiones de sauna y terapias con luz roja, técnicas utilizadas por numerosos atletas de élite para favorecer la recuperación muscular, disminuir la fatiga y preparar el cuerpo para el siguiente esfuerzo.

A ello se suma un trabajo constante de movilidad y flexibilidad. “Tengo una flexibilidad natural en la ingle y las caderas, algo fundamental para mí, porque ¿de qué otra forma se marcan estos goles?”, explicó el delantero al referirse a una de las cualidades físicas que considera clave en su juego.

Su preparación quedó reflejada en la histórica clasificación de Noruega entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026, un logro inédito para el país nórdico y en el que Haaland ha sido la gran referencia ofensiva.

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