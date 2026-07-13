Niño de 13 años muere durante una pijamada tras un tiroteo contra una vivienda en Georgia

Un niño de 13 años murió mientras dormía en la casa de un amigo después de que un hombre abriera fuego contra una vivienda en el condado de DeKalb, Georgia, en un ataque ocurrido antes del amanecer del 2 de julio y que también dejó otra víctima fatal.

La víctima fue identificada como Demarcus Shirley, quien se encontraba pasando la noche con varios amigos cuando, según los investigadores, un atacante disparó decenas de veces contra la vivienda.

En el tiroteo también murió Chauncey Newman, de 45 años. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Las autoridades informaron que los demás menores que se encontraban dentro de la casa sobrevivieron y no sufrieron lesiones físicas.

Arrestan a un sospechoso por doble asesinato

Cinco días después del ataque, las autoridades anunciaron el arresto de Keyshun Webb, de 21 años, quien enfrenta dos cargos de asesinato, ocho cargos de agresión agravada con arma y un cargo por crueldad contra los animales.

La Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb confirmó que Webb fue detenido el 7 de julio y permanece encarcelado sin derecho a fianza.

De acuerdo con las órdenes de arresto citadas por Atlanta News First, los investigadores creen que Webb también habría participado en otro tiroteo desde un vehículo ocurrido ese mismo día.

Las autoridades señalaron que los casquillos recuperados en ambas escenas coincidían y que la participación de pandillas es una de las principales líneas de investigación.

Los detectives creen que en los ataques participaron cuatro hombres que viajaban en dos vehículos, aunque hasta el momento no se han anunciado más arrestos.

Familiares recuerdan a Demarcus como un joven alegre

Mientras continúa la investigación, familiares y amigos recordaron a Demarcus como un adolescente lleno de energía y con un futuro prometedor.

“Parecía tener muchas ganas de aprender. Era atlético. Tenía toda una vida por delante”, dijo su tío abuelo, Gregory Carthon, a Atlanta News First.

Videos compartidos por la familia muestran al menor sonriendo durante las celebraciones del Día del Padre, apenas unos días antes de su muerte.

Los sobrevivientes relatan el horror vivido

Los niños que lograron sobrevivir al ataque describieron escenas de profundo impacto emocional.

Larenzo Pinkins, quien también dormía en la vivienda, relató que encontró a su amigo sin vida tras subir al segundo piso.

“Subimos y lo vi. Traté de agarrarlo y ya estaba muerto. Demarcus”, dijo a 11Alive.

El adolescente aseguró que todavía le cuesta aceptar lo ocurrido.

“Estoy feliz de que no haya sido yo, de no haber recibido un disparo, pero debió haber sido antes yo que Demarcus. Tenía demasiada vida por vivir. Murió demasiado joven”, expresó.

Otro de los menores presentes, Larry Bell-Ware, afirmó que Demarcus no tenía relación con hechos violentos.

“No estaba metido en las calles. Era simplemente un niño divertido al que le gustaba correr y jugar como cualquier otro”, comentó.

Chauncey Newman era un refugio para los niños del vecindario

Los menores también recordaron a Chauncey Newman, quien, según dijeron, acostumbraba abrir las puertas de su casa a niños del vecindario que necesitaban un lugar seguro donde pasar el tiempo.

“Nos dejaba ir a su casa cuando no teníamos a dónde ir. A cualquier niño que estuviera por ahí y no tuviera dónde quedarse, lo recibía. Era una buena persona”, afirmó Bell-Ware.

Las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo del ataque y mantienen abierta la investigación para identificar a los demás sospechosos que presuntamente participaron en el tiroteo.

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