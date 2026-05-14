Maestra de biología en Georgia es acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante dentro de la escuela

Una profesora de biología de Georgia fue arrestada luego de ser acusada de mantener relaciones sexuales con uno de sus estudiantes en al menos dos ocasiones, una de ellas dentro de las instalaciones de la escuela donde trabajaba.

Maris Nichols, de 25 años y residente de Douglasville, enfrenta dos cargos de agresión sexual por parte de una persona con autoridad supervisora o disciplinaria, según las órdenes judiciales citadas por Dayli Mail.

Las autoridades señalan que Nichols trabajaba en Alexander High School y que el estudiante involucrado asistía a su clase del tercer período.

Las autoridades señalan dos presuntos encuentros

De acuerdo con los documentos judiciales, Nichols y el estudiante presuntamente tuvieron relaciones sexuales dentro de un clóset escolar el pasado 23 de abril.

Los investigadores sostienen además que ambos habrían vuelto a encontrarse el 2 de mayo dentro de una camioneta Hummer H2 negra estacionada al final de la entrada de una vivienda en Douglasville.

El nombre del estudiante no ha sido divulgado debido a que es menor de edad.

Nichols fue arrestada el viernes y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de $40,000 dólares.

El Sistema Escolar del Condado de Douglas informó a los padres que se encuentra “profundamente preocupado” por las acusaciones y confirmó la apertura de una investigación interna.

“La seguridad de los estudiantes es la máxima prioridad del distrito. La conducta alegada es inaceptable y viola los estándares profesionales que todos los empleados deben cumplir”, indicó el distrito en un comunicado.

Hasta el momento, no se ha aclarado si Nichols continúa empleada por la institución educativa.

Además de impartir biología, Nichols también se desempeñaba como gerente de operaciones del equipo de fútbol americano de la escuela, según su perfil de LinkedIn, que posteriormente fue eliminado.

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