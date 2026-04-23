Cada vez son más los estadounidenses que rechazan los operativos de ICE para detener inmigrantes

Los resultados de un informe desarrollado por el Civic Health and Institutions Project (CHIP50) a partir de los datos captados a través de una encuesta realizada a más de 30,000 estadounidenses en los 50 estados del país, señalan que, al margen de su afiliación política, edad o género, cada vez son más los ciudadanos que están en contra de la detención de inmigrantes llevada a cabo durante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Gracias al esfuerzo de investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad Northeastern, la Universidad de Rutgers y la Universidad de Rochester, se logró elaborar el informe denominado “Actitudes hacia la inmigración: La opinión pública se vuelve en contra de las políticas de la Administración”.

El trabajo consistió en comparar los datos surgidos de dos encuestas nacionales: la primera, realizada entre el 18 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de 2026, durante la intensificación de las operaciones de control de ICE en Minnesota; y una encuesta de seguimiento, llevada a cabo entre el 13 de febrero y el 2 de marzo de 2026, fecha en que se ordenó la retirada del personal de la agencia federal de dicho estado.

Fue así como se logró determinar que la oposición a las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal ahora es mayor en todos los grupos partidistas, de edad y de género estudiados.

Las detenciones de inmigrantes a merced de agentes de ICE continúan generando controversia. (Crédito: Michael Dwyer / AP)

A nivel nacional, el rechazo a la aplicación de las leyes de inmigración pasó del 52.9% al 59.2%, un incremento de 6.3 puntos porcentuales.

Hasta febrero, cerca de tres de cada cinco estadounidenses desaprobaban la actuación de ICE.

Asimismo, la manera sobre cómo el presidente Donald Trump maneja la inmigración continúa siendo desaprobada y con una tendencia al alza pasando del 48.8% al 54.4%.

En términos más precisos, el rechazo a las redadas de ICE en los lugares de trabajo aumentó 5.8 puntos; en tanto que la desaprobación al empleo del ejército para detener y deportar a inmigrantes subió 4.2 puntos.

Otro dato significativo es que, entre los votantes independientes, la desaprobación hacia el desempeño de ICE superó 64%, con un aumento de 5.6 puntos; en tanto que el rechazo a la gestión de Donald Trump por el manejo de la inmigración alcanzó 57.7%.

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