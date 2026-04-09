Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentó 1,000% en segundo mandato de Trump

Un nuevo análisis académico revela un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. De acuerdo con datos recopilados por la Universidad de California, Berkeley, las detenciones de inmigrantes en espacios públicos se multiplicaron por más de once en el último año, lo que representa un incremento superior al 1,000%.

El informe, elaborado por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones (DDP), documenta que los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no se concentran principalmente en cárceles o prisiones, como ocurría en años anteriores, sino que se han expandido a calles, tribunales y oficinas migratorias. Este fenómeno es calificado por los investigadores como “novedoso” por su escala y alcance.

“Even as ICE has arrested more people who likely could win their cases and stay in the United States, arrests have been ending more often in deportation,” Professor David Hausman, co-director of the Deportation Data Project tells @NBCNews: https://t.co/hO3O9gCHF9 #BerkeleyLaw — UC Berkeley Law (@BerkeleyLaw) April 8, 2026

Cambios en el perfil de los detenidos

El estudio también identifica una transformación en el perfil de las personas detenidas. La probabilidad de que las autoridades migratorias enfoquen sus operativos en individuos con antecedentes penales ha disminuido considerablemente. En contraste, las detenciones de personas sin historial criminal aumentaron un 770% durante el periodo analizado.

Este giro se explica, en parte, por el incremento de operativos en espacios públicos, donde es más probable encontrar a migrantes sin antecedentes. Mientras tanto, los traslados de personas desde cárceles y prisiones, que anteriormente constituían la mayoría de las detenciones, apenas se duplicaron.

Las cifras contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha sostenido que la mayoría de los arrestos corresponden a individuos con antecedentes penales. Sin embargo, los investigadores aseguran que su análisis se basa en datos oficiales obtenidos directamente de ICE mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información.

Menos liberaciones y más deportaciones

Otro de los hallazgos clave es la reducción significativa en las liberaciones de detenidos. Durante la administración anterior, era común que personas sin antecedentes fueran liberadas en un plazo de 60 días mientras continuaban sus procesos migratorios. En la actualidad, esa práctica se ha vuelto excepcional.

El informe señala que la probabilidad de ser liberado en ese periodo cayó a apenas un 7%, mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en menos de dos meses se duplicó, pasando del 27% al 57%. Este cambio ha contribuido a que el número total de deportaciones se quintuplicara en el último año.

Además, la capacidad del sistema de detención se expandió considerablemente. El gobierno federal incrementó más de cuatro veces el número de camas disponibles para personas arrestadas dentro del país, lo que ha permitido mantener a más migrantes bajo custodia por periodos prolongados.

Los investigadores advierten que estas condiciones han llevado a un aumento notable en las salidas voluntarias, que se multiplicaron por 28. Según el reporte, muchos migrantes optan por abandonar sus casos ante las dificultades de permanecer detenidos mientras esperan una resolución judicial.

En conjunto, los datos reflejan una estrategia más amplia: aumentar el número de arrestos, extenderlos a más espacios y reducir las posibilidades de que los detenidos permanezcan en el país.

Aunque el ritmo de operativos mostró una leve desaceleración en semanas recientes, el estudio concluye que la tendencia general de endurecimiento en la política migratoria se mantiene sin cambios sustanciales.

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