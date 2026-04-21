¿Por qué debe preocupar a indocumentados la política de Trump de deportación a terceros países?

Los casos de Jorge Andrés Cubillos Ramírez y Deisy Fidelina Rivera Ortega son ejemplo de cómo la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está implementando la nueva política de deportaciones a terceros países del gobierno del presidente Donald Trump.

Rivera Ortega, quien es esposa de un sargento en servicio activo, con casi tres décadas en el Ejército, enfrenta la posibilidad de ser deportada a un tercer país, a pesar de haber seguido los procesos legales para obtener una Green Card, bajo el programa ‘Parole in place’ –el proceso de Residencia Legal Permanente sin salir del país– pero fue detenida en una entrevista, informó primero ABC News.

Cubillos Ramírez, de origen colombiano, es uno de los casos concreto de las más de 15,000 deportaciones a terceros países que ha realizado la administración Trump.

El fue enviado junto con otras 15 personas a el Congo, luego de rechazar su deportación a México, contó a Telemundo. Él llevaba ocho años viviendo en EE.UU., donde una jueza tenía pendiente la resolución sobre su caso de asilo.

Según un reciente reporte del Migration Policy Institute, la segunda administración Trump retoma la estrategia que implementó durante el primer periodo de gobierno del republicano, utilizando las deportaciones a terceros países como una forma de presionar a las personas que no desean salir del país en forma voluntaria.

“La intención y el objetivo de estos de estos acuerdos no solamente es aumentar las deportaciones, sino más bien llevar a cabo más miedo entre la comunidad, para poder hacer que más de ellos consideren deportarse solos”, expuso Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y autor del reporte, en el podcast “El Diario Sin Límites” de esta casa editorial.

Agregó que incluso esto puede afectar a las personas que estén realizando algún trámite migratorio. Este es el caso de Deisy Fidelina Rivera Ortega.

“[El gobierno de Trump busca] poder que la mayoría de las personas que, por ejemplo, están llevando un trámite migratorio decidan no continuarlo, porque se les da este tipo de decir, si no aceptas regresar a México te vamos a mandar a Ecuador, o si no se te regresar a México te mandaremos a Uzbekistán o a algún otro país”, indicó Ruiz Soto.

¿Qué es una deportación a un tercer país?

Hay cuatro tipos de deportaciones a un tercer país, según el Migration Policy Institute: 1) acuerdos de cooperación con países considerados seguros para petición de asilo; 2) acuerdos llamados “puente” para la deportación, es decir, un país acepta a los inmigrantes que después enviará a su nación de origen o incluso a otro país; 3) estrategias de encarcelamiento, como el caso de El Salvador, a donde fueron enviados más de 200 venezolanos, y 4) los acuerdos considerados híbridos, donde se permite el ingreso de inmigrantes que no recibirán promesa de protección alguna, como ocurre en México con gente de Cuba o Venezuela.

Hay al menos 10 acuerdos que no tienen clasificación: Antigua y Bermuda, Camerún, Dominica, Guinea Ecuatorial, Guaya, Kosovo, Libia, Palau, St. Kitts and Nevis y St. Lucía, agrega el reporte.

En total, la administración Trump ha concretado 27 acuerdos, pero busca otros 54, confirmó Soto Ruiz, quien señaló que la clasificación de los acuerdos se realizó con forme a la información disponible.

“Cabe recalcar que algunos detalles no lo sabemos y pueden cambiar ese tipo de acuerdos en el futuro, pero existen cuatro tipos de acuerdos”, expuso.

¿Cuántos inmigrantes han sido deportados a países que no es el suyo?

El reporte indica que hay información limitada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, lo cual impide “determinar el número total de deportaciones realizadas”.

“Dado que el MPI estima que se han realizado aproximadamente 15,000 deportaciones a terceros países, estas representan solo una fracción del total de deportaciones durante el segundo mandato de Trump”, se indica. “La mayoría, a México, se han llevado a cabo con mucha menos atención internacional que las deportaciones a países de Asia y África”.

Destaca que las deportaciones a Asia y África son significativamente más costosas, pero el análisis insiste en que el objetivo del gobierno de Trump es utilizar estas deportaciones a terceros países para infundir miedo.

“El gobierno parece estar utilizando acuerdos de deportación con terceros países para infundir temor entre los inmigrantes indocumentados, lo que contribuye al clima de miedo creado sistemáticamente mediante operativos de control migratorio de gran visibilidad, el aumento masivo de la detención de inmigrantes y otras acciones”, se acota. “Amenazar con deportar a personas a un país donde no tienen vínculos ni dominan el idioma local contribuye a lograr el objetivo de las deportaciones masivas”.