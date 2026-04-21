ICE detiene a esposa de un sargento activo y podría ser deportada a un tercer país

Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento en servicio activo, con casi tres décadas en el Ejército, enfrenta hoy la posibilidad de ser deportada a un tercer país, a pesar de haber seguido los procesos legales establecidos.

Rivera Ortega fue detenida el pasado 14 de abril en El Paso, Texas, mientras acudía a una entrevista de rutina para el programa “Parole in Place”, diseñado para otorgar protección migratoria a familiares de militares, según informó ABC News.

Su esposo, José Serrano, sargento de primera clase del Ejército de Estados Unidos, ha sido desplegado en Afganistán en tres ocasiones a lo largo de sus 27 años de servicio. En declaraciones al mismo medio, aseguró que ambos han cumplido con todos los requisitos legales.



“Ella va al trabajo o a la iglesia. Esa es la vida de mi esposa, Daisy”, dijo.

Sin embargo, lo que debía ser un trámite administrativo terminó en una detención inesperada. Serrano relató que su esposa fue esposada dentro de las instalaciones migratorias sin explicación alguna. “Al final del pasillo, detuvieron a mi esposa… le pusieron las esposas y se la llevaron. Y nadie me dijo nada”, afirmó.

Actualmente, Rivera Ortega se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un centro de procesamiento en El Paso. Aunque cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y había obtenido previamente una suspensión de deportación hacia El Salvador, ahora enfrenta el riesgo de ser enviada a México, un país con el que no tiene vínculos.

El abogado de la familia, Matthew Kozik, cuestionó la legalidad del proceso. “No permitieron que nadie hiciera preguntas, se la llevaron y no la hemos vuelto a ver desde entonces”, denunció. Además, sostuvo que su clienta no cuenta con una orden final de deportación, lo que abriría la puerta a impugnar la decisión en tribunales federales.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que Rivera Ortega ingresó ilegalmente al país y que existe una orden de expulsión vigente.



“Permanece bajo custodia del ICE a la espera de su deportación”, señaló un portavoz.

El caso también ha tenido un impacto personal en Serrano, quien reveló que recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático (TEPT), derivado de su servicio militar.



“No puedo dormir ni siquiera con la medicación… es sumamente doloroso y estresante no poder hacer nada”, confesó.

Esta situación expone que, mientras el gobierno reconoce el sacrificio de sus militares, sus familias pueden quedar atrapadas en un sistema migratorio que no siempre contempla esas realidades.

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