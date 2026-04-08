Liberan a esposa de soldado detenida por ICE en base militar de EE.UU.

Annie Ramos, esposa de un soldado del ejército de Estados Unidos, fue liberada tras haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de una base militar en Luisiana.

Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, fue arrestada a inicios de abril, apenas unos días después de contraer matrimonio con el sargento Matthew Blank. La joven llegó a Estados Unidos siendo apenas una niña y ha vivido la mayor parte de su vida en el país. Sin embargo, una orden de deportación emitida en 2005 —cuando su familia no se presentó a una audiencia migratoria— complicó su situación legal desde entonces.

Su detención ocurrió el 2 de abril, cuando la pareja acudió a la base militar con la intención de inscribir a Ramos en el programa de beneficios para cónyuges del ejército. En ese momento, agentes de ICE ejecutaron la orden pendiente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la acción, señalando que se trataba de una medida basada en el cumplimiento de la ley. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”, indicó la dependencia en un comunicado citado por el Times.

Ramos había iniciado previamente un proceso para regularizar su estatus, incluyendo una solicitud bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que no fue procesada.

Tras su liberación, la joven compartió un mensaje en el que expresó tanto alivio como determinación. “Lo único que siempre he deseado es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era un bebé”, afirmó.

Ramos también destacó el apoyo de su entorno cercano durante el proceso. “Estoy profundamente agradecida a mi esposo, quien nunca dejó de luchar por mí, y a nuestra comunidad, que nos rodeó de apoyo. Gracias a ellos, estoy en casa”, añadió.

Ahora, su prioridad es avanzar en la regularización de su situación migratoria. “Quiero terminar mi carrera, continuar mi formación y servir a mi comunidad”, señaló.

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