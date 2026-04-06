ICE arresta a esposa de militar días después de su boda; enfrenta posible deportación

Lo que debía ser el inicio de una nueva vida para una pareja recién casada terminó en separación y un proceso de deportación, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a una joven hondureña de 22 años, esposa de un militar estadounidense, cuando acudía a una base para tramitar su identificación como cónyuge en Luisiana.

De acuerdo con The New York Times, Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica, fue arrestada el pasado fin de semana en una base militar en Luisiana, poco después de casarse con el sargento Matthew Blank, de 23 años.

“Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar… En cambio, me la arrebataron”, relató Blank al diario.

A U.S. Army staff sergeant and his wife arrived at his base in Louisiana last week, expecting to begin their life together as newlyweds. ICE has arrested and caged her instead. She was brought to the USA as a toddler. These people should be citizens. pic.twitter.com/ZPxq8T7HAG — David J. Bier (@David_J_Bier) April 6, 2026

La detención ocurrió cuando la pareja realizaba trámites en la base de Fort Polk, donde el militar está asignado y se preparaba para un próximo despliegue. Según el reporte, personal de la base notificó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al detectar que Ramos no contaba con estatus migratorio legal.

Actualmente, la joven permanece en un centro de detención en Basile, Luisiana, junto a otras mujeres en proceso de deportación.

El DHS confirmó el arresto y señaló que Ramos “no tiene estatus legal” y que existe una orden de deportación previa en su contra.

Según el caso, cuando Ramos tenía apenas 22 meses de edad, un juez emitió una orden de deportación en ausencia luego de que su familia no acudiera a una audiencia migratoria.

A pesar de ello, expertos señalan que, en circunstancias normales, personas en su situación, casadas con ciudadanos estadounidenses, suelen poder regularizar su estatus sin ser detenidas.

Estas medidas han sido impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump, caracterizada por reforzar la aplicación de leyes migratorias incluso en casos con vínculos familiares directos con ciudadanos estadounidenses.

“Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es todo lo que sé. Mi esposo y mi familia están aquí”, dijo Ramos en una llamada desde el centro de detención, según The New York Times.

El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos de inmigrantes, quienes advierten sobre el impacto de estas detenciones en familias vinculadas al servicio militar, así como sobre la aplicación estricta de órdenes de deportación emitidas cuando los afectados eran apenas niños.

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