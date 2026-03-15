Activista demanda a la policía de Los Ángeles por agresión durante protesta

Un activista ciudadano estadounidense presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras denunciar que sufrió un ataque por parte de oficiales mientras hacía una transmisión en vivo por redes sociales durante una manifestación el año pasado.

De acuerdo con abogados que representan a Rodolfo Tizoc Cano, el activista se encontraba cerca de una protesta mientras transmitía las incidencias en vivo por las redes sociales.

Cuando hacía una mención de que todo parecía encontrarse tranquilo, una patrulla pasó frente a él, y en un video, que mostraron los abogados, se escuchó lo que parecía una trifulca momentos antes de que la imagen se volviera negra.

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La firma de abogados que representa a Rodolfo Tizoc Cano proporcionó detalles sobre la acción legal presentada contra el LAPD.

“Quería grabar un video para ver qué estaba pasando y creo, no sé si a la policía no le gustó eso, me tiraron al piso, me golpearon y todo, y me llevaron sangrando a la cárcel“, declaró Cano en la demanda que se presentó contra la policía de Los Ángeles.

La abogada Toni Jaramilla, quien representa a Cano en su acción legal contra el LAPD, dijo que su cliente es ciudadano estadounidense, que no tiene antecedentes criminales y que la noche en que ocurrió el incidente únicamente estaba grabando y transmitiendo la actividad policial.

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“En el video vemos cuando una unidad del LAPD pasa frente a Cano y, de acuerdo con su versión de los hechos, dos agentes se bajaron de la unidad y lo golpearon“, expresó Jaramilla.

La demanda dice que el activista hispano fue víctima de arresto falso y que se le negó atención médica. Inicialmente, las autoridades acusaron a Cano de portar un arma, lo que el hispano negó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no emitió ninguna declaración en relación con la demanda presentada por el activista.

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Cano aseguró que no llevaba armas y que solo tenía su teléfono en una mano y un dispositivo para controlar su skateboard en la otra.

“Yo tenía mi skateboard, que es electrónico; en esta mano tenía mi teléfono y en la otra la cosita para controlar el skateboard. No tenía nada”, afirmó.

El activista hispano declaró que no recibió ninguna orden por parte de los oficiales antes de sufrir el presunto ataque.

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“No dijeron nada, solo me tiraron al piso pegándome con las rodillas y golpeando en la parte de atrás de mi cabeza, me noqueó por un rato”, expresó.

Durante el anuncio de la demanda contra el LAPD, Cano también presentó fotografías de las lesiones que aseguró haber sufrido esa noche.

La demanda acusa violaciones de derechos civiles, asalto, agresión y negligencia, y nombra específicamente a dos oficiales supuestamente involucrados.

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Cano alegó que los oficiales del LAPD rompieron su teléfono celular en un intento de destruir evidencia.

Los abogados del activista hispano tienen confianza en que la demanda proceda y que se presente ante un juez y un jurado.

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