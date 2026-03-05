FBI detiene a miembros de la pandilla 18th Street en Los Ángeles

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevaron a cabo un operativo contra pandillas la mañana de este jueves en el área de MacArthur Park, en Los Ángeles.

De acuerdo con el FBI, miembros y asociados de la pandilla 18th Street fueron detenidos durante la acción denominada “Operation Dead Horse” que realizaron los agentes federales.

Acting Assistant Director in Charge of the FBI's Los Angeles Field Office, Robert Molvar, joined partners with @LAPDHQ @USAO_LosAngeles @HSI_HQ @DEAHQ @USMARSHALSHQ @IRS_CI to announce the arrest of members and associates of the transnational 18th Street Gang who allegedly… pic.twitter.com/rSdPCkw6LC — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 5, 2026

La Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles dijo que el operativo se llevó a cabo en coordinación con agencias federales y locales. Estas incluyen Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en una publicación en las redes sociales que, en el operativo, se tuvieron múltiples arrestos, así como la incautación de narcóticos, armas de fuego, dinero en efectivo y otras pruebas.

En conferencia de prensa, la autoridad federal aseguró que la pandilla 18th Street tiene relación con el Cártel de Sinaloa de México.

Según el FBI, la pandilla callejera 18th Street es la más numerosa de Los Ángeles y es responsable del tráfico de drogas en algunas zonas de la ciudad, como MacArthur Park y Skid Row, además de Hollywood y el Valle de San Fernando.

El fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, dijo que el año pasado, el presidente Donald Trump emitió una directiva para eliminar a los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.

Posteriormente, la fiscal federal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio la instrucción para el desmantelamiento de esos grupos.

Según informó el FBI, durante las acciones de “Operation Dead Horse”, se arrestó a ocho presuntos líderes de la pandilla, mientras que otros seis líderes permanecen prófugos.

“Serán encontrados y arrestados“, afirmó Essayli.

Los 14 pandilleros, detenidos y prófugos, están acusados de crimen organizado y tráfico de drogas, contra los integrantes de una de las pandillas más violentas del hemisferio occidental, según lo mencionó el fiscal Essayli.

El FBI dijo que el campo de acción de esta pandilla se extiende más allá de los límites de la ciudad de Los Ángeles, con unos 100,000 miembros en Estados Unidos, así como con presencia en ciertos países de Centroamérica, como El Salvador y Honduras.

Durante la conferencia de prensa, el subdirector interino de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, Robert Molvar, dijo que la pandilla 18th Street surgió en la década de 1960 y posteriormente se expandió a zonas en el oeste de Los Ángeles.

Molvar detalló que “Operation Dead Horse” comenzó en enero de 2023 con el propósito de desmantelar el mando de la pandilla en el área de Westlake.

Los agentes del FBI colaboraron con los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para recopilar detalles sobre las operaciones de la pandilla.

El fiscal federal interino mencionó que distintas pandillas controlan diferentes secciones de MacArthur Park, y que la pandilla 18th Street tiene el mando en el área norte del parque.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero de los seis líderes de la pandilla 18th Street que permanecen prófugos, debe comunicarse con el FBI.

