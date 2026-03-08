Sospechosa de robo a tienda 7-Eleven fallece a tiros de la policía en Los Ángeles

Una mujer sospechosa de cometer un robo a una tienda 7-Eleven falleció por disparos de oficiales de policía la noche de este sábado en el área de Harbor Gateway.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente se volvió un tiroteo después de que la sospechosa confrontara a los oficiales.

On March 7, around 11:10 pm, ofcrs responded to a radio call of a robbery suspect at a convenience store located at Redondo Beach Blvd and Figueroa St. Upon arrival, ofcrs saw the suspect behind the counter. — LAPD PIO (@LAPDPIO) March 8, 2026

Según el LAPD, el tiroteo en el que estuvo involucrado un agente ocurrió poco después de las 11:00 p.m., cuando los oficiales respondieron a los reportes de un robo en la tienda 7-Eleven ubicada en la cuadra 15300 de Figueroa Street, cerca de la intersección con Redondo Beach Boulevard.

Sigue leyendo: Sospechoso de robo se atrinchera en tienda 7-Eleven en Long Beach

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a una mujer de unos 30 años, que fue identificada como la sospechosa, que estaba detrás del mostrador.

“Los agentes intentaron comunicarse con la sospechosa, quien recuperó lo que parecía ser un arma de fuego y se produjo un tiroteo en el que participaron varios agentes“, informó el LAPD en un comunicado de prensa.

Sigue leyendo: Tres menores secuestrados tras el robo de un auto en Los Ángeles

Los disparos alcanzaron a golpear a la mujer, quien fue declarada fallecida en el lugar por los servicios de emergencia.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que ninguno de sus oficiales ni empleados de la tienda de conveniencia sufrió lesiones durante este incidente.

Sigue leyendo: Muerte trágica en tienda 7-Eleven de Los Ángeles

Hasta la mañana de este domingo, el LAPD no había proporcionado la identidad de la mujer sospechosa del robo.

Se mantiene en curso una investigación sobre este tiroteo, sin que se proporcionen más detalles al respecto.

Sigue leyendo:

· Tragedia en 7-Eleven de Los Ángeles: empleada con muerte cerebral tras disputa con gerente

· Arrestan a ladrones por robos a tiendas en Los Ángeles

· Asalto a empleados de 7-Eleven en Los Ángeles genera preocupación