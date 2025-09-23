Sospechoso de robo se atrinchera en tienda 7-Eleven en Long Beach

Un sospechoso de robo permanece atrincherado después de varias horas en el interior de una tienda de conveniencia 7-Eleven la madrugada de este martes en Long Beach, lo que ocasionó una gran presencia de policías.

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) dijo que los oficiales fueron alertados de la situación por dos empleados que salieron corriendo del local ubicado en la intersección de Pine Avenue y East Broadway cuando un sujeto presuntamente intentó cometer un asalto alrededor de las 2:00 a.m.

⚠️#LBAlert – Due to an ongoing SWAT investigation, Broadway from Pacific Avenue to Long Beach Boulevard and Pine Avenue from 1st Street to 3rd Street are currently closed to traffic. Please avoid the area.



Read more ⤵️https://t.co/d5K0rqAzdN pic.twitter.com/SHSGo0nl2B — Long Beach PD (CA) (@LBPD) September 23, 2025

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el sospechoso no quiso salir y permanece atrincherado dentro del 7-Eleven.

En el lugar se observó un vehículo blindado de un escuadrón SWAT moviéndose hacia una posición cercana a la tienda entre los múltiples vehículos policiales que ya estaban afuera de la tienda de conveniencia.

Debido a la intensa actividad policial, se cerró el tramo de Broadway, desde Pacific Avenue hasta Long Beach Boulevard, y de Pine Avenue, desde 1st Street hasta 3rd Street.

Las autoridades utilizaron un robot y al menos un dispositivo aturdidor en un intento por poner fin al atrincheramiento, pero el sospechoso no se rindió.

Finalmente, alrededor de las 6:30 a.m., los miembros del escuadrón SWAT ingresaron a la tienda para detener al sujeto, quien fue descrito únicamente como un hombre, y no estaba claro si se encontraba armado.

