Arrestan a ladrones por robos a tiendas en Los Ángeles

Las autoridades anunciaron el arresto de un grupo de ladrones que aterrorizó a empleados de tiendas de conveniencia durante varios robos a mano armada la semana pasada en el Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, los incidentes ocurrieron el 18 de abril, poco después de las 2:00 a.m. y hasta poco antes de las 9:00 p.m., cuando oficiales del Departamento de Policía de Alhambra comenzaron con la persecución de cuatro sujetos a bordo de un Hyundai azul.

LAPD NEWS: NR25079dc 7/11 Armed Robbery Group Arrested Additional Victims Sought @LAPDRampart pic.twitter.com/7manUjkCzJ — LAPD PIO (@LAPDPIO) April 23, 2025

Momentos después, la persecución del vehículo robado fue tomada por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) cuando ingresaban al centro de la ciudad.

Uno de los sospechosos fue identificado como Jacuri Tobias, de 21 años. Otros dos de los presuntos ladrones son menores de 17 y 15 años.

Un cuarto sospechoso logró escapar, aparentemente en posesión de una pistola azul de acero con un cargador extendido que presuntamente fue usada en los cinco robos que aparentemente cometió el grupo, dirigidos principalmente a tiendas de conveniencia 7-Eleven.

Según los detectives, cinco tiendas de conveniencia 7-Eleven fueron asaltadas durante la oleada de robos del 18 de abril: tres en Los Ángeles, una en Pasadena y otra más en el área de Baldwin Park.

La policía dijo que los robos ocurrieron a las 2:45 a.m. en la cuadra 1200 de West Washington Boulevard, en Los Ángeles; a las 3:05 a.m. en la cuadra 1500 de Glendale Boulevard, en Los Ángeles, y a las 4:43 a.m. en la cuadra 200 de Rosemead Avenue, en Pasadena.

Posteriormente, a las 5:09 a.m. en la cuadra 12900 de Bess Avenue, en Baldwin Park, y el último a las 8:46 p.m. en la cuadra 3500 de West Temple Street, en Los Ángeles.

En imágenes publicadas por detectives del LAPD, se ve cuando la banda de ladrones llega a las tiendas a bordo del Hyundai azul robado.

Al llegar a las tiendas, tres de los miembros del grupo entraban a la tienda, uno de ellos armado con la pistola para exigir la entrega del dinero en efectivo de las cajas registradoras, mientras los otros dos hacían labores de vigilancia y el cuarto sujeto permanecía al volante del vehículo.

En uno de los incidentes, se vio a uno de los miembros del grupo cuando saltaba sobre el mostrador de la tienda y amenazando con su arma, mientras el empleado, atemorizado, levantaba las manos.

Las autoridades mencionaron que pudiera haber más víctimas de robo cometidos por este grupo de ladrones y que hasta el momento no han sido denunciados, por lo que se solicita que si fueron asaltados por estos hampones, se comuniquen al LAPD para presentar un informe.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación de estos delitos, se debe comunicar con el detective de robos de la División Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles, José Hidalgo, al 213-713-9232.

Si se prefiere presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a la línea directa de LA Regional Crime Stoppers al 800-22-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

