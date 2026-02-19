Buscan a segundo atacante de mujer hispana transgénero en Los Ángeles

Un sujeto presuntamente involucrado en un caso de crimen de odio y asalto violento en contra de una mujer hispana transgénero el año pasado en Los Ángeles fue identificado por las autoridades.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) solicitaron la colaboración de los miembros de la comunidad para localizar a Paul Alan Thomas, uno de los hombres que presuntamente agredió en el distrito de Westlake a Sabrina de la Peña, así como para identificar posibles víctimas adicionales.

De la Peña, mujer transgénero de 62 años, fue víctima de ataques repetidos y violentos, así como de agresión sexual, en la tienda de conveniencia localizada en un segundo piso que ha operado por más de 30 años.

El primer ataque ocurrió el 8 de abril de 2025 por parte de dos sujetos, incidente al que siguieron seis agresiones más, de acuerdo con la víctima, entre las que ocurrió un encuentro violento en mayo del año pasado.

Cámaras de vigilancia grabaron uno de los incidentes contra De la Peña, quien fue atacada con una patineta; la rociaron con gas pimienta y con una sustancia desconocida, además de arrastrarla hasta el balcón exterior de su negocio, mientras la hispana intentaba defenderse.

Ante los constantes ataques, la mujer hispana transgénero solicitó más protección policial, con el argumento de que, a su edad, se vuelve más difícil y más costoso dejar el negocio que le permite obtener sus ingresos y mudarse a otro lugar.

Después del sexto ataque, Sabrina de la Peña declaró en aquel momento que los sujetos intentaron matarla.

El año pasado, las autoridades arrestaron a uno de los presuntos atacantes, identificado como Samuel Parros. El segundo sujeto, identificado como Paul Alan Thomas, continúa prófugo.

En julio del año pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una recompensa de $10,000 dólares por información que ayude al arresto y condena de los hombres involucrados en el crimen de odio contra la mujer hispana transgénero.

Los investigadores creen que, debido a la naturaleza de los delitos, es muy probable que haya víctimas no identificadas que por el momento no se han presentado.

Si alguna persona tiene información adicional, tiene conocimiento del paradero de Thomas o sabe de posibles víctimas adicionales de los sospechosos, debe comunicarse con el detective José Hidalgo, de la División Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles, al 213-713-2932.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

