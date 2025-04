Mujer transgénero de origen hispano es agredida en Los Ángeles

Una mujer hispana transgénero de 61 años fue víctima de un crimen de odio después de ser agredida presuntamente por tres sospechosos que son buscados por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

En un comunicado de prensa, detectives de la División Rampart del LAPD dijeron que el ataque ocurrió inicialmente el 8 de abril en la tienda de la víctima, identificada como Sabrina de la Peña, cuando uno de los tres sospechosos involucrados comenzó a coquetear con ella.

LAPD News: Detectives Searching for Additional Victims in Hate Crime and Assault Case

Como la mujer rechazó las intenciones del sospechoso, el hombre se alejó, pero posteriormente regresó y la empujó al suelo, según el LAPD.

En el momento en que el sujeto intentó agredirla sexualmente, descubrió que era una mujer transgénero, por lo que se apartó de ella y amenazó con matarla.

La policía de Los Ángeles dijo que el mismo sospechoso regresó, acompañado de otros dos sujetos, en varias ocasiones a la tienda de la mujer hispana y cometió crímenes de odio en contra de la víctima.

Una cámara de vigilancia captó varias de las agresiones de los tres sospechosos cuando atacaban violentamente a la mujer hispana transgénero en su tienda ubicada en un segundo piso en el área del distrito Westlake, que ha operado durante los últimos 30 años.

De la Peña dijo que, cuando era agredida por los tres sospechosos, gritaba pidiendo ayuda, pero nadie acudía en su auxilio.

En uno de los incidentes, uno de los sospechosos la arrastró hacia el balcón del edificio donde se ubica la tienda y la golpeó de forma violenta, mientras ella intentaba defenderse ante la mirada de otro de los sujetos.

La víctima dio que en otro de los incidentes, los sospechosos rociaron con gas pimienta a De la Peña, la rociaron con un líquido desconocido y también intentaron aturdirla con una pistola Taser.

“Quiero pedirle a la comunidad que me ayude a encontrar a esos tipos, que ayude a la policía a atraparlos. Si no, me van a matar. Ahora no me siento segura. Me siento insegura en el callejón. No puedo trabajar porque únicamente pienso en que van a volver”, expresó la hispana.

A pesar de que las autoridades intensificó el patrullaje en el exterior de la tienda de De la Peña, confiaron también en que los miembros de la comunidad puedan identificar a los tres sujetos; además de creer que pudiera haber más víctimas adicionales que no han denunciado ataques de los tres sospechosos.

De acuerdo con el LAPD, al informar sobre los delitos en la ciudad en 2024, la incidencia delictiva tuvo una disminución en la mayoría de las estadísticas, con un descenso del 14% en homicidios en comparación con 2023.

Se solicita que si alguna persona fue atacada o ha sido víctima de los mismos sujetos, o tienen información que pudiera ayudar a identificarlos, se comunique con los detectives de Robo de la División Rampart al 213-484-3495.

Si se desea presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a la línea directa de LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

