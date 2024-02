Estudiantes de preparatoria de Woodland Hills protestan por el aumento de crímenes de odio

Estudiantes de El Camino Real Charter High School hicieron una huelga este martes en Woodland Hills como protesta por el aumento de incidentes relacionados con los crímenes de odio, entre ellos un presunto ataque contra una estudiante judía de 15 años.

El paro fue organizada por un grupo de estudiantes de último año de la escuela preparatoria, ubicada en la cuadra 5400 de Valley Circle Boulevard, y convocó en un horario entre clases a un alto número de jóvenes que protestaban por lo que, según afirmaron, es un aumento de incidentes de antisemitismo en sus aulas.

La presunta agresión contra una estudiante judía ocurrió hace poco más de una semana, cuando un compañero de clase le gritó insultos antisemitas a Danielle Eshed, y posteriormente la agredió físicamente en clase.

“Me sorprendió mucho porque dijo que me daría una paliza, pero no pensé que estaba diciendo la verdad, hasta que se levantó y comenzó a golpearme“, dijo Eshed, estudiante de El Camino Real Charter High School, a la cadena ABC.

“Estaba sentada allí en silencio porque me quedé en shock por lo que estaba pasando, porque eso nunca me había pasado antes. Estaba como en shock por lo que estaba pasando. No podía procesarlo”, agregó la estudiante.

Después de pasar por este ataque, Danielle Eshed, estudiante de noveno grado, declaró sentir miedo al regresar a las aulas de la escuela preparatoria.

Los padres de Danielle, presentes en la huelga estudiantil, se quejaron por respuestas desdeñosas y acciones inadecuadas por parte de los funcionarios escolares.

La protesta reunió a decenas de estudiantes de la escuela preparatoria. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

El director ejecutivo de la escuela preparatoria, David Hussey, declaró a la cadena ABC que se han impuesto medidas disciplinarias al estudiante que cometió la agresión y que la policía escolar había sido notificada, sin dar mayores detalles.

“Uno es abordar los problemas. Tal vez algunos estudiantes no sepan lo que están diciendo y cuáles son los impactos, por lo que se trata de educar a esos estudiantes y luego asegurarles a los demás estudiantes que están seguros en esta escuela“, dijo Hussey.

“No queremos que ningún estudiante sienta que tiene miedo. Definitivamente, nos gustaría hablar con los padres, hablar con los estudiantes, tener un plan de seguridad para que todos nuestros estudiantes se sientan cómodos al venir a la escuela”, agregó el directivo.

Los estudiantes que organizaron la huelga mencionaron que otro problema que se ha presentado es el relacionado con las notas de odio entre compañeros de clase que hacen referencia a Hitler.

Los funcionarios escolares dijeron que el incidente se mantiene bajo investigación.

