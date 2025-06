Detenido sospechoso de ataques a mujer trans en Los Ángeles

Las autoridades anunciaron el arresto de un sospechoso en relación con una serie de ataques contra una mujer transgénero hispana en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que el sujeto bajo custodia es uno de los tres hombres que fue captado por cámaras de vigilancia cuando sacaban a la víctima de su negocio en Westlake para golpearla.

Según el jefe del LAPD; Jim McDonnell, no divulgó la identidad de la persona que fue arrestada, el 27 de mayo, mientras que aseguró que se busca a los otros dos sospechosos relacionados con los ataques de odio, quienes permanecen prófugos.

La víctima de las agresiones, Sabrina de la Peña, de 61 años, declaró sentirse en estado de pánico y aseguró que teme por su vida.

De la Peña no descartó que el hombre arrestado sea un señuelo y que puedan regresar los dos sospechosos que permanecen prófugos la han atacado de forma violenta. Pidió a las autoridades a que actúen con urgencia.

“Si no detienen a los dos individuos más violentos, si hay un séptimo ataque, no estaré aquí para contar la historia. No estaré sentada en este taburete contándoles esta historia”, dijo la mujer hispana a la cadena ABC.

Entre las medidas que ha hecho el LAPD para identificar a los sospechosos está la publicación de imágenes de vigilancia, la recolección de ADN y huellas dactilares, la coordinación con unidades especializadas, incluidas secciones de pandillas y narcóticos.

McDonnell informó que que el LAPD abrió el 8 de abril la investigación sobre los ataques que sufrió la mujer transgénero hispana, quien es propietaria del negocio.

“En el transcurso de cinco incidentes separados, que van desde un intento de agresión sexual y agresiones con agravantes hasta un robo con arma de fuego, ha sido víctima repetidamente, creemos, del mismo grupo de sospechosos“, dijo el jefe de la policía de Los Ángeles.

Los ataques contra Sabrina de la Peña incluyen insultos, violencia física con armas y un intento de tiroteo durante un asalto en el que le robaron $30,000 dólares de su residencia.

Los ataques de odio comenzaron desde abril, cuando De la Peña dijo que rechazó una de las insinuaciones del sospechoso, quien regresó para intentar violarla. Cuando descubrió que era transgénero, amenazó con matarla.

Desde entonces, el sospechoso ha regresado a su tienda para cometer seis ataques separados, en los que había sido acompañado por otras personas.

El ataque más reciente, la noche del sábado 31 de mayo, los sospechosos regresaron a su tienda, pero en esta ocasión con un arma de fuego.

Se solicitó que si alguna persona tiene información sobre los dos sospechosos que permanecen prófugos para que se comuniquen con los detectives de la División Rampart del LAPD al 213-484-3495.

De la Peña creó una página de GoFundMe para recibir donaciones económicas que le ayuden a cubrir sus gastos mientras cierra su negocio a la espera de que las autoridades arresten a los dos sospechosos prófugos.

