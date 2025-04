Agresión racista en Los Ángeles: hispano sufre ataque de odio

Un hombre hispano del Condado de Los Ángeles fue víctima de un posible ataque de crimen de odio después de ser agredido e insultado con comentarios racistas durante un ataque no provocado afuera de su casa en el área de Inglewood y que fue grabado por cámaras, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Inglewood dijo que la víctima, identificada como Javier Ibarra, de 41 años, sufrió fracturas faciales una laceración en el ojo después de que el agresor lo golpeó en varias ocasiones en el rostro y la cabeza.

La policía dijo que, cuando el hispano cayó al suelo, el sospechoso continuó atacándolo mientras le gritaba: “¡Te odio, mexicano!”.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso también estaba en posesión de un cuchillo, con el que intentó apuñalar al hombre hispano, pero logró escapar.

“Corrió alrededor de mi camioneta y me gritó muy rápido: ‘¡Maldito mexicano! ¡Te odio!‘, y empezó a golpearme”, declaró Ibarra a la cadena KTLA.

Las autoridades de Inglewood dijeron que se investiga como crimen de odio el incidente que ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. del 15 de abril en la cuadra 200 de West Hyde Park Boulevard, cuando Ibarra salía de su casa para dirigirse a su trabajo.

“Tenía mucha sangre por toda la cara. Tenía el ojo completamente cerrado. Fue una experiencia horrible porque cuando caí al suelo, pensé: ‘Este tipo me va a matar’. No sabía qué hacer“, agregó la víctima.

Mientras el sospechoso lo golpeaba y pateaba, el hombre hispano gritaba pidiendo ayuda y estaba llamando a su esposa.

Cuando salió su esposa, inmediatamente regresó al interior de su casa para tomar su teléfono celular para poder grabar al sospechoso, pero el sujeto pudo escapar.

El Departamento de Policía de Inglewood describió al sospechoso como un hombre de entre 30 y 40 años, con una estatura de 6 pies y un peso aproximado de 200 libras. Tiene un tatuaje en el abdomen y un lunar en el ojo izquierdo y la nariz.

Cuando ocurrió el ataque no provocado, el sospechoso vestía una sudadera verde con capucha, guantes negros y calzado deportivo Nike blanco con verde.

Se relacionó al sospechoso un vehículo, que fue descrito como un Chevrolet Malibu 2008-2012 de color plata, azul o verde, con ventanas traseras polarizadas.

Además, el sujeto también está acusado de robar las llaves de la vivienda del hombre hispano, y se informó que el sospechoso fue visto por última vez cuando escapaba en dirección al oeste por Hyde Park Boulevard.

Ibarra declaró que no conocía al hombre que lo agredió y cree que fue víctima de un posible ataque de crimen de odio.

El hombre hispano y su familia tienen el temor de que el sujeto pueda regresar y atacar nuevamente.

“Tengo más miedo, no por mí, sino por mi hija porque ella no quiere ir a la escuela, no quiere salir, no quiere jugar“, expresó Ibarra.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar a los detectives a identificar y arrestar al responsable del ataque, debe comunicarse al Departamento de Policía de Inglewood al 310-412-5206.

