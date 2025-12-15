Familia judía festeja Hanukkah a pesar de crimen de odio en San Bernardino

Una familia judía del condado de San Bernardino está decidida a que el presunto crimen de odio que sufrió en su contra la noche del viernes no empañe la celebración de Hanukkah y su mensaje de traer luz al mundo.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. del viernes 12 de diciembre cuando Rodgir Cohen y su hijo Jon Paul salían de su domicilio en la cuadra 1300 de Magnolia Avenue, en la ciudad de Redlands.

Al momento de salir, padre e hijo se encontraron con tres sospechosos, un hombre y dos mujeres, que estaban en un automóvil sedán de cuatro puertas.

“Me apuntaba con lo que fuera, pero decidió gritarme. Dijo: ‘Palestina libre’, y luego usó la palabra con N. Al mirar atrás y darme cuenta de que lo que tenía en la mano probablemente era un arma y que estaba tan cerca de mí, me conmocionó mucho”, dijo Jon Paul a la cadena KTLA.

Después de ese encuentro, Rodgir y su hijo subieron a su vehículo y se marcharon.

Sin embargo, momentos después, las cámaras de vigilancia captaron un vehículo que regresaba y disparaba más de 20 rondas, probablemente, de una pistola de aire comprimido, según investigadores del Departamento de Policía de Redlands.

En la casa, la propietaria, Heftsibah Cohen, expresó que cuando escuchó el ruido, pensó que se trataba de fuegos artificiales que hicieron ladrar a los perros de la familia.

“No fue hasta que sacamos el video de vigilancia que nos dimos cuenta de que no se trataba de fuegos artificiales“, expresó Heftsibah.

El domicilio de la familia, que estaba adornado por la festividad de Hanukkah, recibió más de 20 disparos, aunque los únicos daños fueron algunos inflables instalados en el patio delantero, que terminaron perforados.

“Solo se escuchan los disparos. No se sabe si es un rebote o balazo. La policía no recogió ningún proyectil balístico“, expresó el propietario de la casa.

En el momento en que ocurrió el ataque, en el interior de la vivienda había tres miembros de la familia.

“Siempre sabemos que hay antisemitismo, odio y racismo. Siempre está ahí. Pero cuando sucede en tu casa, es un recordatorio de lo real que es“, dijo Heftsibah Cohen.

Los miembros de la familia Cohen están agradecidos de que nadie terminó herido en el incidente y están decididos a seguir difundiendo el mensaje de Hanukkah.

“Hanukkah se trata de restaurar y traer la luz al mundo, trayendo alegría, paz y amistad entre todas las comunidades del mundo”, destacó Rodgir Cohen.

El Departamento de Policía de Redlands dijo que el caso se investiga como un posible crimen de odio y que se mantendrá un patrullaje en los lugares de culto en la ciudad.

Si alguna persona tiene información relacionada con este incidente, se puede comunicar con el Departamento de Policía de Redlands al 909-798-7681.

Reprueban crimen de odio

La oficina del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR-LA) de Los Ángeles condenó el presunto crimen de odio contra la familia judía en el condado de San Bernardino.

En un comunicado, el director ejecutivo de CAIR-LA, Hussam Ayloush, declaró que están horrorizados por el incidente dirigido en contra de la familia judía que celebraba Hanukkah en su propia casa.

“No se trata de un acto aislado, sino que forma parte de un aumento más amplio y profundamente alarmante del odio, incluido el antisemitismo, en todo el país“, expresó Ayloush, en un comunicado.

“La comunidad judía merece sentirse segura, especialmente en sus propios hogares, y esto es una violación flagrante de ese derecho a la seguridad”, agregó.

El director ejecutivo de CAIR-LA eligió al Departamento de Policía de Redlands por la investigación a fondo del incidente como un crimen de odio e instó a que se exija plena responsabilidad a los autores.

“También nos repugna el intento de los sospechosos de utilizar la lucha palestina por la liberación para justificar tales acciones. No existe absolutamente ninguna justificación moral o política para atacar a una familia simplemente por su identidad judía, añadió Ayloush.

Este domingo, CAIR-LA se unió a los musulmanes australianos en la condena de un ataque mortal contra la comunidad judía que ocurrió en Sydney y elogió a un “héroe” musulmán por actuar para desarmar a uno de los atacantes.

