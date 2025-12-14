Presunto crimen de odio contra familia judía en San Bernardino

Las autoridades investigan un posible crimen de odio que se cometió contra una familia judía en el condado de San Bernardino.

Oficiales del Departamento de Policía de Redlands buscan a un sospechoso que, presuntamente, disparó en varias ocasiones y gritó insultos antisemitas mientras conducía frente a la casa de una familia judía este viernes en una zona residencial en la ciudad de Redlands.

De acuerdo con las autoridades, se cree que la familia sufrió el ataque debido a las decoraciones con motivo de la fiesta judía Hanukkah colocadas afuera de su domicilio.

En el lugar, los detectives no encontraron casquillos, mientras que las cámaras de vigilancia no captaron ningún fogonazo durante el incidente, lo que lleva a la policía a creer que se utilizó una pistola de aire comprimido.

El Departamento de Policía de Redlands no reportó personas lesionadas ni daños causados por este incidente.

“Si bien nos alivia que no hubiera heridos, es importante reafirmar nuestro apoyo a los miembros de nuestra comunidad, sin importar su fe. La violencia y el odio no tienen cabida en Redlands”, expresó el alcalde de la ciudad, Mario Saucedo.

No se proporcionó una descripción del vehículo utilizado por el sospechoso durante el ataque a la familia judía.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe llamar al despacho del Departamento de Policía de Redlands al 909-798-7681.

