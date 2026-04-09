Negocios de cocinas caseras pueden acceder a subsidios en Los Ángeles

Negocios de comida de cocinas caseras pueden ser elegibles para recibir subsidios como beneficio de un programa de ayuda que se ofrece en el condado de Los Ángeles.

El programa, que inició en 2024, ha otorgado subsidios económicos a más de 300 negocios de comida desde casa, entre más de 500 interesados que han presentado sus solicitudes.

Uno de los beneficiarios del programa es Adán Castro, quien junto con su esposa y su suegro comenzó hace más de un año un negocio en su hogar, en Pomona, con la venta del tradicional platillo mexicano cabeza de res estilo Sinaloa.

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Sin embargo, inspectores de salud pública les advirtieron que podrían ser acreedores a una multa si no contaban con un permiso para vender comida preparada en casa.

“Tuvimos problemas con la ciudad y nos presentaron este permiso que se llama Mehko“, declaró Adán Castro, en una entrevista con la cadena Telemundo.

El hispano aseguró que logró obtener un permiso para vender y servir comida en su casa, bajo el programa de operación de cocina casera como microempresa, lo que le ayudó a incrementar el número de clientes.

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“El permiso de manejador de cocina, uno tiene que estudiar y tomar el examen. No es difícil, pero sí son muchas cosas, aunque ya sepa cocinar, hay cosas que uno no sabía“, expresó Castro.

Los residentes del condado de Los Ángeles interesados pueden solicitar el permiso en este enlace, o llamando al 626-430-9855.

Lo único que deben hacer es completar una solicitud sin importar su estatus migratorio, presentar un documento oficial, como la matrícula consular de su país, así como pagar una cuota.

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“Ahorita tenemos un subsidio hasta el 30 de junio de este año que está cubriendo $597 dólares del proceso inicial“, explicó la directora del programa de Operaciones de Alimentos desde el Hogar, Sara Shakir.

Los interesados tendrían que cubrir un pago de $347 dólares para obtener el permiso anual.

Lo único que las personas interesadas necesitan para iniciar una cocina casera es contar con el espacio y vender los alimentos en su hogar o mediante entrega a domicilio.

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“Mete una solicitud, saca un certificado de seguridad alimentaria y luego nosotros vamos a hacer una inspección, una revisión de la cocina. Si todo funciona muy bien, le otorgamos el permiso“, agregó Shakir.

Después de ocho años de vender fruta en la calle con un permiso para su carrito rodante, Ruth Ortiz recibió este jueves su permiso para vender comida desde su casa. Ahora, tiene el sueño de hacer crecer su negocio.

“Sí es fácil sacar los permisos, no más es cuestión de tener todo en regla, organizarse y atreverse a crecer“, aseguró Ortiz.

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Funcionarios de salud pública dijeron que es una excelente oportunidad para las personas que ya venden comida en la calle sin permiso.

Un interesado es Mario Morales, quien, junto con su esposa, quiere iniciar una cocina casera de mariscos. Este jueves, acudieron a un taller informativo que se llevó a cabo en el parque Ted Watkins para conocer el proceso de obtener el permiso.

“Lo único que nos hace falta es terminar este proceso y ya tenemos todo bien listo“, aseguró el próximo vendedor de mariscos desde su casa.

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La fecha límite para aprovechar el subsidio de $597 dólares es el 30 de junio. Con el apoyo, se cubre todo el trámite y después solo se tiene que hacer un pago de $347 dólares para recibir el permiso anual.

El condado de Los Ángeles está regalando más de 300 carritos a los comerciantes interesados en el programa. Como requisito, debe vivir en una zona no incorporada del condado o en la ciudad de Los Ángeles, tener más de 18 años y no ganar más de $75,000 dólares al año.

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