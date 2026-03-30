Se acerca a $6 dólares el precio del galón de gasolina en Los Ángeles

Está por alcanzar los $6 dólares el precio promedio del galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de Los Ángeles.

Este lunes, el combustible registró un aumento de 1.3 centavos para llegar a 5.996 dólares, su precio más alto desde octubre de 2023, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La gasolina regular ha tenido aumentos en su precio promedio en 39 de los últimos 40 días, incluyendo 1.6 centavos este domingo y 1.1 centavos el sábado 28 de marzo.

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En el condado de Los Ángeles, la gasolina alcanzó su precio más alto el 5 de octubre de 2022, cuando llegó a $6.494 dólares por galón.

En el condado Orange, el combustible subió este lunes 1 centavo, para alcanzar los $5.993 dólares por galón, su valor más alto desde el 6 de octubre de 2023.

Su precio más alto en Orange fue de $6.459 dólares por galón, que se registró el 5 de octubre de 2022.

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Los precios del combustible estaban subiendo ligeramente, en línea con las normas estacionales, antes de que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero provocara un alza en los precios del petróleo y acelerara drásticamente los aumentos en la gasolina.

“Los precios de la gasolina en el sur de California están siguiendo un patrón similar al repunte que vimos después de que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022“, dijo Kandace Redd, especialista senior en asuntos públicos del Club Automovilístico del Sur de California, en un comunicado.

Se cumplen 27 días desde que estalló el conflicto armado en el Medio Oriente, lo que ha ocasionado que el combustible en el condado de Los Ángeles haya tenido un aumento de 1.27 dólares desde entonces.

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Cuando ocurrió el conflicto entre Rusia y Ucrania, durante el mismo número de días, el precio promedio del combustible regular en Los Ángeles aumentó 1.19 dólares por galón, en su escalada que lo llevó a rebasar los $6 dólares.

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina regular subió un centavo, para quedar en 3.99 dólares, después de haber tenido un descenso durante tres días consecutivos antes del domingo, cuando tuvo un aumento de cuatro décimas de centavo.

El 14 de junio de 2022, el precio promedio del combustible regular en Estados Unidos alcanzó un récord de $5.016 dólares.

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