Los estados con la gasolina más cara y más barata en marzo

Salir a cargar gasolina se ha convertido en una pequeña radiografía de la economía para millones de conductores en Estados Unidos.

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El precio del galón volvió a subir en marzo y las diferencias entre estados son cada vez más evidentes. Mientras algunos lugares del país siguen relativamente cerca de los $3 dólares por galón, otros ya superan con claridad los $5 dólares.

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El aumento llega en medio de un escenario internacional tenso que golpea al mercado energético. La guerra y los movimientos estratégicos en el Golfo Pérsico volvieron a sacudir el precio del petróleo, lo que inevitablemente termina reflejándose en lo que pagan los conductores al llenar el tanque.

Según datos recientes publicados por la Asociación Estadounidense del Automóvil, el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los $3,598 dólares por galón el 12 de marzo.

La subida ha sido rápida si se compara con las semanas previas. Hace apenas siete días el promedio estaba en $3,251 dólares y hace un mes se ubicaba en $2,944 dólares.

El conflicto internacional que presiona el precio del petróleo

El repunte del combustible está estrechamente ligado a la situación geopolítica en el Medio Oriente. Las tensiones comenzaron a escalar a finales de febrero después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. La respuesta incluyó el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el transporte mundial de petróleo.

Tesla Supercharger en Volkswagen. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Ese movimiento encendió alarmas en el mercado energético porque una parte importante del crudo global pasa por esa ruta marítima. El impacto no tardó en sentirse en los precios internacionales.

Datos actualizados del mercado petrolero muestran que el barril de Brent superó los $100 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se acerca a los $97 dólares. Cuando el petróleo sube a ese nivel, el efecto suele trasladarse con rapidez al costo de la gasolina.

Algunos países han anunciado la liberación de reservas estratégicas de petróleo para evitar una escalada más fuerte. Esa medida podría moderar la velocidad de los aumentos, aunque por ahora no se espera que los precios bajen en el corto plazo.

También hay factores estacionales que empujan los valores hacia arriba. En esta época del año las refinerías empiezan a producir la mezcla de gasolina que se utiliza en verano. Ese combustible incluye aditivos más caros diseñados para reducir la evaporación durante los meses más cálidos.

Vimos el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Los estados con la gasolina más cara del país

Las diferencias regionales siguen siendo marcadas. En la costa oeste, los precios continúan liderando el ranking nacional.

California aparece nuevamente como el estado con el combustible más caro del país, con un promedio cercano a $5,368 dólares por galón. Muy cerca se ubican Hawái con alrededor de $4,768 dólares y Washington con unos $4,741 dólares por galón.

Otros estados con valores elevados incluyen Nevada con aproximadamente $4,397 dólares por galón y Oregón con cerca de $4,305 dólares. Arizona también se mantiene en la parte alta del listado con precios por encima de los $4 dólares.

Más hacia el este del país aparecen mercados importantes donde el precio también se acerca a los niveles altos. Florida registra alrededor de $3,718 dólares por galón, mientras que Pensilvania ronda los $3,666 dólares y Illinois se mueve cerca de $3,662 dólares.

Interior del Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Los estados donde la gasolina sigue siendo más barata

Aunque el combustible ha subido en todo el país, todavía existen regiones donde el impacto es un poco menor. En varios estados del centro de Estados Unidos el precio se mantiene apenas por encima de los $3 dólares por galón.

Kansas aparece entre los más económicos con un promedio cercano a $3,040 dólares por galón. Oklahoma le sigue con alrededor de $3,055 dólares, mientras Dakota del Norte ronda los $3,098 dólares.

Otros estados con precios relativamente bajos incluyen Arkansas con unos $3,116 dólares por galón y Misuri con cerca de $3,123 dólares. Mississippi también figura en la lista con un promedio cercano a $3,160 dólares.

La lista continúa con Dakota del Sur alrededor de $3,187 dólares, Kentucky con unos $3,194 dólares, Wisconsin cerca de $3,217 dólares y Iowa con aproximadamente $3,224 dólares por galón.

Este es el Honda Accord 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El impacto en el presupuesto de los hogares

Los cambios en el precio del petróleo terminan reflejándose en el gasto mensual de las familias. Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, explicó en declaraciones a The Hill cómo estas variaciones afectan el bolsillo.

Según el especialista, si el petróleo se ubica en $78 dólares por barril, el hogar promedio gasta cerca de $163 dólares al mes en gasolina. Cuando el barril sube a $90 dólares, ese gasto se eleva a unos $180 dólares mensuales.

Si el petróleo alcanza los $100 dólares por barril, el desembolso promedio llega a aproximadamente $198 dólares al mes. Para muchos hogares, sobre todo los de menores ingresos, ese aumento puede marcar una diferencia importante en el presupuesto.

Con el precio del crudo moviéndose cerca de ese nivel y la temporada de mayor consumo en camino, el mercado energético seguirá siendo un tema clave para los conductores en Estados Unidos durante los próximos meses.

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