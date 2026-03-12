Dodge Charger R/T: ¿Un muscle car que sirve para la nieve?

Pusimos a prueba el nuevo 2026 Dodge Charger, celebrando su 60 aniversario, desde las montañas nevadas en la escuela de rally Team O’Neil.

Este año marca un antes y un después para el icónico muscle car, presentando un rediseño completo y ofreciendo la esperada opción de carrocería de cuatro puertas por primera vez en esta generación.

Para ponerlo realmente a prueba, manejamos el Dodge Charger R/T 2026 en nieve y hielo en la famosa Team O’Neil Rally School en New Hampshire, una de las escuelas de rally más reconocidas de Norteamérica.

Allí probamos los diferentes modos de manejo, el comportamiento del sistema de tracción integral y la capacidad del Charger para mantener el control incluso en condiciones extremas.

El nuevo Charger no solo cambia bajo el capó. También introduce una carrocería de cuatro puertas tipo hatchback, más espacio interior y una cabina completamente digital con pantallas de hasta 16 pulgadas para el panel de instrumentos y 12.3 pulgadas para el sistema multimedia.

Además, incluye 64 colores de iluminación ambiental, asistentes avanzados de conducción y múltiples configuraciones de desempeño.

