Una Ford Explorer única llegó a manos del Papa León XIV

No todos los días un líder religioso recibe las llaves de un SUV diseñado especialmente para él. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el Papa León XIV se encontró frente a una Ford Explorer Hybrid Platinum 2026 creada a medida.

Lee también: ¡Brutal! Un Toyota Corolla de los 80 conquista la Mint 400

El vehículo no solo destaca por su tecnología híbrida o por su nivel de lujo. También representa un gesto cargado de simbolismo entre Estados Unidos, la ciudad de Chicago y el Vaticano.

Puedes leer: Recall masivo de Ford por fallas en cámara de reversa

La historia detrás del modelo es casi cinematográfica. León XIV nació en Chicago y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con la ciudad.

Ese detalle no pasó desapercibido para Jim Farley, CEO de Ford, quien decidió impulsar una idea poco común dentro de la compañía. El resultado fue una Explorer personalizada que mezcla el ADN de la marca con referencias discretas a la vida del pontífice.

La entrega del vehículo ocurrió a finales de febrero de 2026 en el Vaticano. Farley viajó acompañado de su esposa para hacer la entrega personalmente. La sorpresa fue total para el pontífice, que recibió un modelo creado en silencio por decenas de ingenieros de la marca.

Un proyecto secreto dentro de Ford

La creación de esta Explorer no fue un proyecto convencional. Dentro de Ford se manejó con absoluta discreción desde el inicio. Muchos ingenieros trabajaron durante meses sin saber exactamente quién sería el destinatario del vehículo.

La orden era clara, se trataba de preparar un SUV especial para un cliente VIP. Solo cuando el desarrollo estaba prácticamente terminado se levantó el acuerdo de confidencialidad que rodeaba al proyecto.

Ese momento cambió por completo el ánimo del equipo. Al descubrir que el vehículo estaba destinado al Papa León XIV, muchos trabajadores sintieron que estaban participando en algo más grande que un simple encargo automotriz.

Interior de la Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 Papa León XIV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un vínculo entre Chicago y el Vaticano

La Explorer elegida para el regalo tiene una carga simbólica muy particular. El modelo fue ensamblado en la planta de Ford ubicada en el sur de Chicago, muy cerca de donde el pontífice pasó parte de su juventud.

León XIV creció en Dolton, Illinois, a pocos kilómetros de esa fábrica. Por esa razón, dentro de Ford consideraron que el vehículo era una manera elegante de rendir homenaje a las raíces estadounidenses del Papa.

Detalles específicos de la Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 Papa León XIV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Durante la entrega del SUV, Farley llevó consigo una fotografía del equipo de la planta que participó en el ensamblaje. También entregó varias cartas escritas a mano por los trabajadores. El Papa respondió con un gesto que emocionó a todos. Bendijo rosarios destinados a los empleados de la compañía.

Detalles únicos en esta Explorer Platinum

La base del vehículo es una Explorer Hybrid Platinum 2026, la versión más lujosa de la gama. Sobre esa plataforma se añadieron varios elementos exclusivos pensados especialmente para el pontífice.

Uno de ellos es una antena adaptada para funcionar con sistemas de radiodifusión europeos. También se instalaron matrículas personalizadas con mensajes que identifican al vehículo con claridad. En ellas aparecen las frases “The Pope” y “Leon XIV”.

Edición esoecial de la Ford Explorer Platinum Hybrid 2026 Papa León XIV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Los detalles más simbólicos están en el interior. Las molduras de las puertas incluyen grabados con las siluetas de Chicago y del Vaticano. Los asientos llevan pequeñas etiquetas con la bandera de Chicago como recordatorio del origen del vehículo.

Ford ha preferido mantener en reserva algunos elementos adicionales que forman parte de la personalización. Según explicó Jim Farley, el Papa no solo agradeció el gesto, también decidió dar un paseo para experimentar cómo se comporta este SUV híbrido en movimiento.

Seguir leyendo:

Impacta: se filtra el precio del nuevo Mustang Dark Horse SC

Funciona: 10 trucos para que la gasolina te rinda mucho más

Más fuerte que Toyota y apuesta por baterías espaciales