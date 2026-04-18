Texas aumenta controles en abril: el error al volante que puede costarte hasta $1,250

Abril llegó con una advertencia clara para quienes manejan en Texas: habrá más patrullas en rutas, autopistas y zonas urbanas como parte de una campaña estatal de seguridad vial. El objetivo oficial es reducir choques, proteger a trabajadores detenidos al costado del camino y sancionar conductas que siguen causando accidentes todos los días.

Para millones de personas en el estado —muchas de ellas latinas que dependen del auto para ir al trabajo, llevar hijos a la escuela o hacer entregas— no es un tema menor. En Texas, manejar distraído o ignorar ciertas reglas puede convertirse en una multa pesada justo cuando el costo de vida ya viene apretando.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirmó que durante abril intensificará la vigilancia y los operativos especiales en carreteras del estado.

El error que muchos cometen sin pensarlo

Uno de los focos principales este mes está en la ley conocida como Move Over or Slow Down. La regla exige que, cuando un conductor vea una patrulla, ambulancia, grúa o vehículo oficial detenido con luces encendidas al costado del camino, debe cambiarse de carril (si es seguro hacerlo) o bajar la velocidad de forma considerable si no puede moverse.

Texas refuerza operativos y miles de conductores podrían pagar caro este descuido Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Muchos conductores siguen de largo sin reducir velocidad o pasan demasiado cerca. Ese descuido puede terminar en una sanción importante.

En Texas, incumplir esta norma puede generar multas de hasta $1,250, y si hay lesiones o daños graves, las consecuencias pueden escalar mucho más.

Puedes ver: Seguro Social alerta en Texas: el fraude que busca robar dinero justo cuando llegan los pagos

También vigilan el celular al volante

Otro punto sensible es el uso del teléfono mientras se maneja. Leer mensajes, responder WhatsApp, mirar redes sociales o incluso acomodar el GPS en movimiento puede considerarse conducción distraída. Lo que para muchos parece “solo un segundo” puede bastar para provocar un choque.

Carlos M., trabajador de jardinería en Houston, contó que fue detenido el año pasado mientras miraba el celular en un semáforo. “Pensé que no pasaba nada porque estaba frenado. El oficial me explicó que igual me estaba distrayendo. Desde entonces dejo todo listo antes de arrancar”.

Las multas al volante, un problema clave en Texas

Texas es uno de los estados donde más personas dependen del auto para la vida diaria. Las distancias largas, el transporte público limitado en muchas zonas y los trabajos móviles hacen que millones pasen varias horas por semana manejando.

Eso significa que una multa no solo golpea por el monto. También puede traer aaumento del seguro del auto, puntos en historial de manejo, tiempo perdido en cortes o trámites y, por supuesto, un estrés financiero adicional.

Por eso, antes de salir de casa, vale la pena hacer algo simple:

Licencia vigente.

Seguro activo.

Registro del vehículo al día.

Celular guardado o manos libres.

GPS programado antes de manejar.

Consejos extra: pon atención especial si ves luces en la banquina.

El dato que muestra la escala

Durante campañas similares anteriores, las autoridades de Texas emitieron decenas de miles de citaciones y advertencias, incluyendo exceso de velocidad, falta de seguro y otras infracciones frecuentes.

No siempre se trata de “manejar mal”. A veces la multa llega por una costumbre que parecía normal: mirar una notificación, no cambiar de carril, pasar rápido junto a una grúa o salir con papeles vencidos.

En abril, Texas dijo que estará mirando justamente eso.

Seguir leyendo:

¿No pagar tus impuestos a tiempo afecta tu puntaje crediticio en Texas?

Más controles en Texas por documentos falsos: así operan las redes que consiguen empleo con identidades robadas

Texas intensifica presión contra ciudades por restricciones a la cooperación con ICE