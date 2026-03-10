Registrar un auto en Texas: el requisito obligatorio que debes cumplir

Entre los requisitos establecidos y supervisados por el Texas Department of Motor Vehicles, existe uno que es obligatorio en varios condados del estado: la inspección de emisiones contaminantes. Se trata de una verificación que busca reducir la contaminación del aire generada por los vehículos de motor.

Registrar un auto es un trámite indispensable para circular legalmente por las carreteras de Texas. Cada año, miles de conductores deben renovar el registro de su automóvil y cumplir con las normativas y documentación.

Qué es la inspección de emisiones para registrar un auto en Texas

En varios condados, los vehículos deben aprobar una inspección de emisiones certificada antes de completar su registro anual. Esta prueba se aplica principalmente a autos de gasolina que tienen entre 2 y 24 años de antigüedad.

El examen verifica que el automóvil no supere los niveles de contaminación permitidos por la normativa ambiental. Para ello, los técnicos realizan una prueba del sistema de diagnóstico del vehículo, conocido como OBDII (On-Board Diagnostics), además de una revisión visual de ciertos componentes del motor relacionados con el control de emisiones.

Este procedimiento también es conocido en el estado como Air Check Texas, un programa que busca mejorar la calidad del aire en zonas urbanas con mayor densidad de tráfico.

El requisito aplica en los siguientes condados:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Si tu vehículo no aprueba la inspección de emisiones o no presenta la documentación necesaria, el estado puede rechazar automáticamente el registro del automóvil.

Esto significa que el conductor no podrá renovar las placas ni circular legalmente hasta resolver el problema. En algunos casos, el propietario deberá reparar el vehículo para reducir las emisiones antes de volver a realizar la prueba.

Otros requisitos para registrar un vehículo en Texas

Además de la inspección ambiental, el estado exige otros documentos para completar el trámite. Uno de los más importantes es contar con un seguro de responsabilidad civil válido. La ley de Texas exige una cobertura mínima de:

$30,000 dólares por persona lesionada

$60,000 dólares por accidente

$25,000 dólares por daños a la propiedad

También es necesario demostrar la propiedad del vehículo y acudir a la oficina del tasador o recaudador de impuestos del condado donde reside el conductor para completar el proceso.

