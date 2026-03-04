Cómo pedir al IRS una extensión para declarar tus impuestos en Texas 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite solicitar una extensión o prórroga para presentar tu declaración de impuestos, una alternativa legal para ganar tiempo. Sin embargo, en Texas y el resto de Estados Unidos, es fundamental que entiendas qué implica este proceso y cuáles son los pasos correctos a seguir para evitar sanciones.

En 2026, la fecha límite para presentar la declaración federal de impuestos es el 15 de abril. Si no alcanzas a completarla a tiempo, puedes pedir una extensión que te otorgará seis meses adicionales, es decir, hasta octubre de 2026.

Sin embargo, esta prórroga aplica únicamente para presentar la documentación, no para pagar impuestos adeudados. En este sentido, lo más viable es cumplir con el proceso sin retrasos: aquí tienes una guía completa para declarar tus impuestos ante el IRS en 2026.

Cómo solicitar la extensión al IRS paso a paso

El proceso es directo y puede hacerse en línea o por correo. Estos son los pasos:

Completar el Formulario 4868 del IRS, conocido como “Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Income Tax Return”.

Estimar cuánto impuesto debes pagar, si corresponde.

Enviar el formulario electrónicamente a través de un proveedor autorizado por el IRS o remitirlo por correo postal.

Realizar el pago estimado antes del 15 de abril de 2026 .

. Guardar el comprobante de envío o la confirmación electrónica como respaldo.

Muchos contribuyentes en Texas optan por la presentación electrónica, ya que reduce errores y genera confirmación inmediata de recepción.

¿Qué implica pedir una extensión para declarar tus impuestos?

Solicitar una extensión significa que el IRS te concede más tiempo para enviar tu declaración formal. No necesitas justificar el motivo. La aprobación es automática si realizas el trámite correctamente y dentro del plazo.

Eso sí, si debes impuestos, el pago estimado debe hacerse antes del 15 de abril de 2026. De lo contrario, se generarán intereses y posibles multas sobre el monto pendiente. Además, puede retener reembolsos futuros para cubrir deudas acumuladas e iniciar procesos de cobro.

La penalidad por no presentar la declaración suele ser mayor que la penalidad por no pagar, por lo que pedir la extensión es una medida recomendable si no tienes toda la información lista y para protegerte de una sanción mayor por incumplimiento.

