Cómo declarar tus impuestos ante el IRS en Texas: guía completa 2026

Presentar la declaración de impuestos es una obligación anual para millones de personas en Estados Unidos. En Texas no existe diferencia: los residentes deben cumplir con el trámite federal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Te presentamos una guía completa que resume lo esencial para declarar correctamente en 2026 y evitar problemas.

Para la temporada fiscal 2026 (que corresponde a los ingresos obtenidos en 2025), el IRS mantiene la presentación electrónica como vía prioritaria. También se ajustan los tramos impositivos por inflación y pueden actualizarse los montos estándar de deducción y créditos, como el Crédito Tributario por Hijos.

Quiénes deben declarar ante el IRS en Texas y fecha límite

Trabajadores asalariados, personas que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, jubilados con ciertos niveles de ingresos y beneficiarios de ingresos adicionales, como inversiones o rentas, deben presentar su declaración de impuestos.

Según indica el IRS, quienes trabajan como independientes deben declarar si tuvieron ganancias netas de $400 o más en el año. Esto incluye repartidores, freelancers, trabajadores de plataformas digitales y pequeños negocios.

La fecha límite habitual para presentar la declaración federal es el 15 de abril de 2026.

Créditos y deducciones en tu declaración

– Crédito por hijos

El Crédito Tributario por Hijos puede reducir significativamente el impuesto a pagar por cada menor elegible. Es importante verificar edad, parentesco y nivel de ingresos.

– Deducciones comunes

Deducción estándar (actualizada anualmente)

Intereses hipotecarios

Donaciones caritativas

Gastos educativos

Contribuciones a cuentas de jubilación

Elegir entre deducción estándar o detallar deducciones dependerá de cuál opción resulte más conveniente.

Qué pasa si no presentas tu declaración de impuestos

No presentar la declaración puede generar multas por incumplimiento y cargos por intereses sobre el monto adeudado. La penalidad por no presentar suele ser mayor que la penalidad por no pagar.

Además, ignorar la obligación puede derivar en acciones de cobro por parte del IRS, como embargos de reembolsos futuros.

Cómo pedir una extensión: paso a paso

Aunque se solicite una extensión, el pago de impuestos adeudados debe realizarse antes del 15 de abril para evitar penalidades e intereses. Así puedes solicitarla:

Completar el Formulario 4868 del IRS.

Presentarlo electrónicamente o enviarlo por correo antes del 15 de abril.

Estimar el impuesto adeudado y pagar lo correspondiente antes de la fecha límite.

Conservar el comprobante de envío o confirmación electrónica.

El IRS permite una extensión automática de seis meses para presentar la declaración, pero no para pagar. Esto indica que tendrías hasta octubre de 2026, una vez que se apruebe la solicitud.

Preguntas frecuentes

¿Texas cobra impuesto estatal sobre la renta?

No. Texas no tiene impuesto estatal sobre ingresos personales.

¿Puedo declarar gratis?

Sí. El IRS ofrece programas como Free File para personas que cumplen ciertos requisitos de ingresos.

¿Cuánto tarda el reembolso?

Si se presenta electrónicamente y se solicita depósito directo, suele tardar menos de 21 días.

Declarar a tiempo y con información correcta evita multas y facilita recibir cualquier reembolso. Asimismo, revisar el sitio oficial del IRS cada temporada es fundamental para mantenerse actualizado y cumplir con las obligaciones fiscales en 2026.

