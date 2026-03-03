Cuáles son las multas del IRS en Texas por pagar tarde tus impuestos

No importa si vives en Houston, Dallas o cualquier otra ciudad de Texas: los impuestos federales están bajo la jurisdicción del Internal Revenue Service (IRS). Y cuando no se presentan o no se pagan a tiempo, las consecuencias pueden traducirse en multas e intereses que aumentan mes a mes.

El IRS aplica múltiples tipos de sanciones, incluyendo la multa por no presentar la declaración y la multa por no pagar el impuesto adeudado. Aunque pueden parecer similares, se calculan de manera distinta y pueden acumularse al mismo tiempo.

Cuál es la multa por no presentar la declaración a tiempo

Esta sanción se impone cuando el contribuyente no entrega su declaración antes de la fecha límite establecida (15 de abril de 2026), incluyendo cualquier prórroga aprobada.

Para personas físicas y la mayoría de los negocios —como quienes presentan el Formulario 1040 o el 1120— la multa es del 5% del impuesto adeudado por cada mes o parte de mes de retraso. Este porcentaje se calcula sobre el monto que debía aparecer en la declaración, menos pagos realizados a tiempo (retenciones o pagos estimados) y créditos reembolsables.

La penalidad puede acumularse hasta un máximo del 25% del impuesto pendiente. Si la declaración se retrasa más de 60 días, existe además una multa mínima, que puede ser una cantidad fija establecida por ley o el 100% del impuesto no pagado, lo que resulte menor.

Si también se aplica la multa por no pagar, el 5% mensual por no presentar se reduce en 0.5% ese mes. Después de cinco meses, la multa por no presentar alcanza su tope, pero la de no pagar continúa acumulándose.

Multa por no pagar el impuesto adeudado

Esta multa se aplica cuando el contribuyente sí presentó su declaración, pero no pagó el monto total en la fecha límite.

En este caso, la sanción es del 0.5% del impuesto no pagado por cada mes o parte de mes de retraso, hasta un máximo del 25%. El cálculo se basa en el total del impuesto menos retenciones, pagos estimados y créditos aplicables.

Hay situaciones que modifican ese porcentaje:

Si el contribuyente tiene un plan de pagos aprobado y presentó a tiempo, la multa baja a 0.25% mensual durante la vigencia del acuerdo.

durante la vigencia del acuerdo. Si no paga dentro de los 10 días posteriores a recibir un aviso de intención de embargo, la multa puede aumentar a 1% mensual .

. Si el IRS detecta impuestos no reportados y envía un aviso con fecha de vencimiento, la multa comienza a contarse desde ese nuevo plazo si no se paga.

Un detalle importante: el IRS aplica cargos mensuales completos, incluso si el pago se realiza antes de que termine el mes.

Intereses y opciones para reducir la deuda

Además de las multas, el IRS cobra intereses sobre el saldo pendiente, lo que incrementa la deuda hasta que se liquide por completo.

Sin embargo, existe la posibilidad de solicitar alivio de multas si el contribuyente puede demostrar causa razonable y buena fe. También se puede disputar la penalidad mediante carta o llamada telefónica, utilizando la información incluida en el aviso oficial.

Para evitar sanciones, la recomendación es clara: presentar la declaración y pagar antes de la fecha límite. Si no es posible cubrir el monto total, solicitar una prórroga para presentar o gestionar un plan de pagos puede marcar la diferencia entre una deuda manejable y una que crece con el tiempo.

