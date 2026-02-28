¿Qué pasa si el IRS envía mi reembolso de impuestos a una cuenta cerrada?

Esperar el reembolso de impuestos puede ser un alivio para muchos hogares. Pero cuando descubrimos que el dinero fue enviado a una cuenta bancaria cerrada, el susto es inmediato. Si te está pasando esto, queremos explicarte con claridad qué ocurre realmente y qué pasos debes seguir para recuperar ese dinero sin caer en errores.

Lo primero que te queremos dejar en claro es que el reembolso no desaparece. Cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía un depósito directo a una cuenta que ya está cerrada, el banco lo rechaza automáticamente. No retiene el dinero. No lo redirige a otra cuenta. Simplemente lo devuelve al IRS.

Es en esto momentos, en los que puedes tomarte un respiro de tranquilidad. (¿Ya? Bueno, seguimos)

El proceso de rechazo y devolución es automático. En este tipo de circunstancias, el banco actúa como un filtro, si la cuenta no existe o está cerrada, la transacción se cancela y los fondos regresan al gobierno federal. Incluso si teníamos cargos pendientes con ese banco, la institución no puede quedarse con el reembolso para cubrir esas deudas.

Una vez que el IRS recibe el dinero de vuelta, inicia un nuevo proceso. En lugar de intentar otro depósito directo, emite un cheque en papel. Ese cheque se envía por correo a la última dirección que el IRS tiene registrada en nuestro expediente fiscal.

Hay otra cosa que debes tener claro: no es posible cambiar la información bancaria después de haber presentado la declaración de impuestos para corregir un depósito rechazado. El IRS maneja estos casos de forma individual y, tras el rechazo, la única vía es el cheque en papel.

Por todo este proceso, los tiempos de espera de tu reembolso se extienden. Generalmente, el proceso completo tarda entre dos y siete semanas desde que el banco rechaza el depósito. El retraso ocurre porque el IRS debe volver a procesar manualmente el reembolso y luego imprimir y enviar el cheque.

Durante ese periodo, es normal que la herramienta “Where’s my refund?” (¿Dónde está mi reembolso?) del IRS no refleje cambios inmediatos. El sistema puede tardar en actualizar el estado. Por eso recomendamos revisarlo con paciencia.

Para consultar el estatus en línea, necesitarás tu número de Seguro Social, estado civil de la declaración y el monto exacto del reembolso. El sistema suele actualizarse una vez que el cheque ya fue emitido, no antes.

Toda esta situación pone otro asunto en la mesa: no solo debes verificar que tu cuenta bancaria sea la correcta al momento de hacer tu declaración, también debes confirmar que tu dirección postal esté actualizada. Si te mudas después de presentar la declaración, debes estar al pendiente de este detalle. Para actualizar tu información postal, podemos presentar el Formulario 8822 ante el IRS y así evitar que el cheque llegue a una dirección antigua.

Si pasan más de siete semanas y el cheque no aparece, entonces sí te recomendamos comunicarte directamente con el IRS. Puedes llamar al 1-800-829-1040. El horario habitual es de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., hora local. Cuanto más temprano llames, tendrás menos tiempo de espera.

Si el IRS confirma que el cheque fue enviado pero no lo recibiste, será necesario presentar el Formulario 3911. Este documento sirve para rastrear un reembolso perdido. Es un paso formal que inicia una investigación para localizar o volver a emitir el pago.

Si el reembolso fue enviado por error a otra persona, debemos contactar al IRS de inmediato. El tiempo es fundamental para que la agencia pueda rastrear la transacción y comenzar el proceso de recuperación.

También debes estar alerta de posibles fraudes. Después de un depósito rechazado, es común estar más vulnerable a las estafas. Algunas personas reciben llamadas o correos electrónicos falsos que dicen venir del IRS y piden información personal para “liberar” el reembolso. Recordemos que el IRS no solicita datos confidenciales por teléfono ni exige pagos para enviar un cheque.

Para mayor claridad y facilidad para ti, te recapitulamos el orden de lo que pasa cuando el IRS envía tu reembolso de impuestos a una cuenta cerrada:

Si la cuenta está cerrada, el banco rechaza el depósito .

. El banco devuelve el dinero al IRS.

El IRS no vuelve a intentar el depósito directo y emite un cheque en papel .

. El cheque se envía a tu dirección registrada.

El proceso tarda generalmente 2 a 7 semanas .

. Si no recibes el cheque tras 7 semanas, debes contactar al IRS.

