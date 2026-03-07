Cuánto deberías ahorrar al día para conseguir $10,000 en un año

Ahorrar dinero puede sentirse como una meta imposible cuando el salario apenas alcanza para pagar renta, comida y facturas. Muchas familias en Estados Unidos lo viven todos los días; pero hay que decir las cosas como son: los latinos lo sufren más que otros. Sin embargo, existe una estrategia sencilla que puede ayudarte a construir un fondo importante si eres constante: guardar una pequeña cantidad cada día hasta alcanzar $10,000 dólares en un año. Aquí te explicamos cómo funciona y qué pasos puedes seguir para intentarlo.

En los últimos años, la situación económica complicó mucho el ahorro. La inflación se disparó en 2022 hasta su nivel más alto en décadas. Después, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés a niveles no vistos en más de veinte años. Como consecuencia, los préstamos, las hipotecas y muchas deudas se volvieron más costosos.

En ese contexto, muchas familias dejaron de pensar en ahorrar porque simplemente no era posible. Pero el panorama económico comenzó a cambiar. La inflación se acerca nuevamente al objetivo del 2% de la Fed y el desempleo ha disminuido. Además, el banco central recortó las tasas de interés tres veces en los últimos cuatro meses de 2025, y podrían llegar más reducciones.

Con una perspectiva económica más estable, ahorrar vuelve a ser una meta realista para muchas personas. Bueno, tanto como tú lo quieras.

La regla de $27.39 dólares para ahorrar

Una de las estrategias más sencillas para juntar dinero es conocida como la regla de $27.39 dólares. Se trata de un método muy simple: guardar esa cantidad cada día del año.

Si ahorras $27.39 dólares diarios durante 365 días, terminarás el año con aproximadamente $9,997.35 dólares. Si decides redondear a $27.40 dólares diarios, podrías acumular alrededor de $10,001 dólares al finalizar el año.

Sabemos que pensar en ahorrar todos los días puede parecer complicado. Por eso también puedes verlo de otra manera. En lugar de pensar en un monto diario, podrías proponerte guardar cerca de $191.80 dólares por semana. Si mantienes ese ritmo durante 52 semanas, llegarías muy cerca de la meta de $10,000 dólares.

El secreto de esta estrategia no es el monto exacto, lo importante es la constancia. Incluso si algunos días no puedes guardar el dinero, intentar compensarlo en otro momento puede ayudarte a mantener el objetivo.

Dónde guardar ese dinero para que crezca

Ahora bien, no basta con guardar el dinero en cualquier cuenta, debes ponerla en el producto financiero que te dé más. Muchas cuentas de ahorro tradicionales ofrecen actualmente tasas de interés promedio inferiores al 0.40%. Esto significa que tu dinero crecería muy poco con el tiempo.

Explora otras opciones financieras que ofrecen mejores rendimientos. Con el avance de la tecnología, muchas cuentas en línea ofrecen tasas de rendimiento más alto. Algunas pueden estar cercanas o superiores al 4%. Funcionan de forma muy similar a una cuenta de ahorro tradicional, pero generan más intereses.

Otra alternativa son las cuentas de mercado monetario. Estas suelen ofrecer tasas similares a las cuentas de alto rendimiento. Además, algunas incluyen funciones adicionales como emisión de cheques.

Debes considerar que tanto las cuentas de ahorro de alto rendimiento como las cuentas de mercado monetario tienen tasas variables. Esto significa que pueden bajar si las tasas de interés generales disminuyen en el futuro.

Para quienes buscan más estabilidad, los certificados de depósito también pueden ser una opción. Estos productos financieros ofrecen tasas cercanas al 4% que permanecen fijas durante el plazo del contrato. Sin embargo, tienen una limitación importante: no permiten retirar el dinero antes de tiempo sin pagar una penalización.

Por eso, una de las recomendaciones de muchos expertos en finanzas es combinar diferentes cuentas para administrar mejor su dinero.

Si sientes que ahorrar es imposible, empezar con una meta clara puede cambiar la perspectiva. Separar una pequeña cantidad cada día puede parecer poco al principio; pero con disciplina, el efecto acumulado puede sorprenderte y acercarte más rápido de lo que imaginas a ese objetivo de $10,000 dólares. Y si a tu esfuerzo le sumas el interés compuesto de cuentas bancarias de alto rendimiento, los frutos se hacen más y más grandes con el tiempo.

