Inflación se enfría en enero: tuvo un aumento anual del 2.4%

La inflación en Estados Unidos comenzó el año con una señal de alivio para millones de familias. En enero, el aumento anual de precios fue de 2.4%, una cifra menor a la registrada en diciembre. El dato confirma que las presiones inflacionarias siguen perdiendo fuerza, aunque algunos gastos esenciales todavía pesan en el presupuesto.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) subió 0.2% en enero en términos ajustados por temporada. En comparación anual, el incremento fue de 2.4%, por debajo del 2.7% observado en diciembre. Economistas encuestados por la firma de datos financieros FactSet esperaban un 2.5%, por lo que el dato resultó mejor al previsto.

El informe muestra que la vivienda volvió a ser el principal factor de presión mensual. El índice “shelter”, que conglomera los diferentes aspectos en los costos de la vivienda como el alquiler, aumentó 0.2% en enero. También subieron los alimentos, con un alza mensual de 0.2%.

Sin embargo, estos incrementos fueron parcialmente compensados por la caída de 1.5% en el índice de energía.

En detalle, la gasolina bajó 3.2% durante el mes. Antes del ajuste estacional, la reducción fue de 2.5%. La electricidad descendió levemente 0.1%, mientras que el gas natural aumentó 1.0%. En el balance anual, la energía cayó 0.1%. Destaca la baja de 7.5% en gasolina frente al aumento de 6.3% en electricidad y de 9.8% en gas natural en los últimos 12 meses.

Los alimentos continúan mostrando presiones mixtas. Cinco de las seis principales categorías de supermercado registraron aumentos en enero. Los cereales y productos de panadería subieron 1.2%. Las carnes, aves, pescado y huevos avanzaron 0.2%. Las bebidas no alcohólicas y frutas y verduras crecieron 0.1%. En contraste, otros alimentos para el hogar bajaron 0.3%.

En términos anuales, la comida en el hogar subió 2.1%. Comer fuera de casa es aún más costoso. El índice de alimentos fuera del hogar aumentó 4.0% en un año. Las comidas en restaurantes de servicio completo subieron 4.7%, mientras que las de servicio limitado avanzaron 3.2%.

La llamada inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0.3% en enero y 2.5% en el último año. Los boletos de avión se dispararon 6.5% en el mes. También aumentaron el cuidado personal (1.2%), la recreación (0.5%), la atención médica (0.3%) y las comunicaciones (0.5%).

En cambio, bajaron los precios de autos usados (-1.8%), muebles (-0.1%) y seguros de vehículos (-0.4%).

Además, el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos (CPI-W) subió 2.2% anual. El Índice Encadenado (C-CPI-U) también creció 2.2% en 12 meses.

En conclusión, aunque el reporte de enero ofrece señales positivas, los costos de vivienda, alimentos y servicios médicos continúan subiendo por encima del promedio general.

