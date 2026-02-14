Gana dinero con el amor: las mejores apuestas en San Valentín

El amor mueve corazones, pero también mueve dinero, mucho dinero. Y no solo hablamos de las flores y los chocolates. En este San Valentín, miles de personas están apostando por el futuro romántico de celebridades. Las plataformas de mercados predictivos permiten invertir en compromisos, bodas y hasta posibles rupturas. Así funciona esta tendencia que mezcla romance, probabilidades y ganancias.

En sitios como Polymarket y Kalshi, los usuarios no compran acciones tradicionales, entran a mercados basados en eventos. Si creen que una pareja famosa se casará antes de cierta fecha, pueden apostar dinero a que eso sucederá. Las probabilidades cambian en tiempo real según lo que invierte la gente.

Uno de los casos más comentados involucra a Katy Perry y Justin Trudeau. En Polymarket, los usuarios pueden apostar a si estarán comprometidos antes de que termine 2026. A inicios de febrero, la probabilidad se ubicaba en 27%. Más de $22,800 dólares ya habían sido apostados sobre el destino de la pareja.

Otra relación que genera millones en especulación es la de Taylor Swift y Travis Kelce. En Kalshi, la probabilidad de que se casen antes del 1 de enero de 2027 ronda el 70%, según las apuestas de los usuarios. También existen apuestas sobre si la boda ocurrirá antes del 30 de junio o si habrá embarazo previo al matrimonio.

“Con el espíritu de San Valentín, ¿quién no quiere ver a dos personas encontrarse?”, comentó Melinda Roth, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington y Lee e investigadora de mercados de predicción, a CBS News.

Aunque no apuesta dinero, Roth admitió su preferencia.

“Prefiero apostar por un contrato de amor que por uno de ruptura”, afirmó.

El fenómeno de los mercados de apuestas basados en eventos no para ahí. En Kalshi, las apuestas indican un 53% de probabilidad de compromiso entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet este año. En Polymarket, el posible matrimonio entre Zendaya y Tom Holland antes del 31 de diciembre marca 49%. Y la opción de que Bill Belichick y Jordon Hudson lleguen al altar antes de 2027 apenas alcanza 27%.

Estos mercados se basan en la teoría de la “sabiduría de la multitud”. La idea es que un grupo amplio y diverso puede predecir mejor que un individuo.

Shayne Coplan, fundador de Polymarket, describió la plataforma en el programa “60 Minutes” de CBS News como “lo más preciso que tenemos como humanidad en este momento, hasta que alguien cree una especie de super bola de cristal”.

Sin embargo, no todo es romanticismo. Críticos advierten que estos mercados pueden abrir la puerta al uso de información privilegiada.

“La gente está usando información privilegiada para obtener ganancias a expensas de la gente del otro lado que no tiene esa información”, señaló Ben Schiffrin, director de política de valores de Better Markets, un grupo de defensa no partidista centrado en la reforma financiera.

Kalshi prohíbe apostar a quienes posean datos materiales no públicos. ¿Cómo se controla esa situación? Es un misterio

“Alguien que sepa que Justin Trudeau compró un anillo tendría ventaja sobre otros apostadores”, ejemplificó Roth. “No están usando ninguna habilidad ni creando un conocimiento superior para sí mismos. Están tomando información importante y no pública y capitalizándola”.

En cambio, un fan que sigue de cerca cada entrevista de Taylor Swift podría simplemente conectar pistas públicas.

El debate regulatorio continúa. Ambas plataformas están supervisadas en Estados Unidos por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés). Su presidente, Michael Selig, afirmó recientemente que busca establecer reglas claras para estos mercados de eventos. Quiere que el mercado crezca, pero con estándares definidos.

Polymarket, que opera a nivel mundial, se vio obligada a cerrar en EE.UU. en 2022. Su relanzamient quedó bajo la regulación de la CFTC, al igual que lo está Kalshi.

También existe preocupación por el acceso al juego. Algunos expertos creen que permitir apuestas sobre casi cualquier tema puede atraer a nuevos usuarios al mundo de las apuestas. Aun así, economistas como Rajiv Seth consideran que apostar sobre romances puede ser “relativamente inofensivo”, siempre que las personas entiendan los riesgos.

Un punto clave es la verificación. No basta con rumores en redes sociales. Para que un mercado pague, debe existir un anuncio oficial. Frases como “Estamos comprometidos” o “Dije que sí” sirven como prueba válida. La especulación sin confirmación no genera ganancias.

Si eres un romántico empedernido o un soltero que busca monetizar el amor de los demás, estos mercados de apuestas de eventos pueden ser una alternativa. Emocionante y riesgosa al mismo tiempo.

