Los reembolsos de impuestos sí son más grandes que el año pasado, según el IRS

Vamos para tres semanas de que arrancó la temporada de impuestos 2026 y se dan a conocer noticias alentadoras para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Los cheques de reembolso están llegando con montos más altos que en el mismo periodo del año anterior. Los datos oficiales confirman que, al menos hasta ahora, el bolsillo de muchos hogares está recibiendo un alivio adicional.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que, hasta el 6 de febrero de 2026, el reembolso promedio alcanzó los $2,290 dólares. Esta cifra representa un aumento cercano al 11% frente al mismo punto de la temporada pasada.

“Los montos promedio de los reembolsos son altos”, inicia el IRS en su comunicado.

La temporada de presentación de declaraciones comenzó oficialmente el 26 de enero de 2026. Desde entonces y hasta inicios de febrero, el IRS ha recibido casi 22.4 millones de declaraciones. El año pasado, para la misma fecha, la cifra era ligeramente mayor, con 23.6 millones.

Expertos anticipaban este incremento, ya que varias proyecciones señalaban que los contribuyentes podrían beneficiarse con $1,000 dólares extra en reembolsos de impuestos, debido a los cambios fiscales aprobados en 2025. Entre ellos, nuevas disposiciones incluidas en la ley conocida como “One Big, Beautiful Bill”, promulgada por el presidente Donald Trump en julio de ese año.

A pesar de las estimaciones, hay que considerar que la cifra de los reembolsos, incluso si aumentan, varía según cada caso. No obstante, el panorama general apunta a reembolsos más generosos en 2026.

Un análisis del 30 de enero elaborado por Principal Asset Management indicó que los mayores beneficios probablemente se concentrarán en el 10% de los hogares con ingresos más altos. Los contribuyentes de menores ingresos también recibirán aumentos, pero no tan pronunciados como los de las familias con mayores recursos.

El tamaño de los reembolsos también podría cambiar a medida que avance la temporada. Andrew Lautz, director de política fiscal del Centro de Política Bipartidista, explicó en un informe que el promedio suele comenzar bajo, alcanzar su punto máximo a mediados de febrero y luego descender ligeramente hacia el cierre de la temporada.

Según datos del mismo centro de estudios, el reembolso promedio en 2025 fue de $2,939 dólares. Esto muestra que, aunque el promedio actual es más alto que el del inicio del año pasado, todavía podría ajustarse conforme se procesen más declaraciones.

El IRS actualiza sus estadísticas cada semana durante la temporada de impuestos. Además, publica revisiones posteriores una vez que concluye el plazo oficial, que este año termina el 15 de abril. La agencia adelantó que espera que las cifras de reembolso sean aún mayores cuando publique su próxima actualización el 27 de febrero.

Una razón clave es que para esa fecha ya se habrán procesado más declaraciones con créditos reembolsables. Entre ellos están el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), diseñados para apoyar a familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados.

Quienes presentan su declaración de forma electrónica suelen recibir su dinero en menos de 21 días, de acuerdo con el IRS. Por eso, muchos contribuyentes optan por enviar sus formularios lo antes posible.

Más allá de los cálculos de los expertos y de las estimaciones en las que tu capacidad de ingresos afectaría también la capacidad que tengas para recibir un reembolso de impuestos mayor, recibir dinero del Tío Sam siempre será bienvenido. Revisa tus documentos minuciosamente, no dejes pasar la oportunidad de solicitar la mayor cantidad de créditos y deducciones fiscales a las que califiques y, si es necesario, acércate con un profesional que te ayude a explotar estas oportunidades.

