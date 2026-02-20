Estados y ciudades con los impuestos a la propiedad más altos en EE.UU.

Hablar de vivienda en Estados Unidos no solo implica precios de compra o tasas hipotecarias, también significa enfrentar uno de los costos más sensibles para las familias: los impuestos a la propiedad. Te mostramos las ciudades y los estados con los impuestos a la propiedad más altos en EE.UU. Asimismo, te explicamos por qué están aumentando y qué significa esto para los propietarios.

En los últimos meses, el debate se intensificó tras una propuesta del alcalde recientemente electo en la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. El funcionario planteó aumentar los impuestos a la propiedad para cubrir un déficit presupuestario de $5.4 mil millones de dólares. La iniciativa provocó críticas inmediatas y reavivó la discusión sobre cuánto pueden soportar los dueños de vivienda.

Los impuestos a la propiedad son recaudados principalmente por gobiernos locales. Ese dinero financia servicios esenciales como escuelas públicas, construcción de carreteras y departamentos de policía y bomberos. Según la Tax Foundation, estos gravámenes representan 70 centavos de cada dólar que reciben los gobiernos locales en impuestos.

El problema es que el valor de las viviendas ha aumentado con fuerza en todo el país. Cuando sube el valor de una casa, también sube la tasación fiscal. Eso se traduce en facturas más altas para los propietarios, incluso si sus ingresos no han crecido al mismo ritmo.

“El aumento del valor de las viviendas ha intensificado los llamados a reducir o incluso abolir el impuesto predial”, escribió Thomas Brosy, investigador asociado principal del Centro de Política Tributaria, en una entrada de blog de septiembre. “Dado que los impuestos prediales aumentan con el valor de las viviendas, los propietarios podrían temer verse presionados por facturas tributarias más elevadas“.

El impacto ya es visible. Según Brosy, la factura mediana del impuesto a la propiedad en EE.UU. aumentó 30% entre 2019 y 2024. Para muchas familias trabajadoras, esto significa miles de dólares adicionales al año.

A nivel estatal, las diferencias son marcadas. De acuerdo con la Tax Foundation, Illinois tiene la tasa efectiva de impuesto a la propiedad más alta del país. En el extremo opuesto se encuentra Hawái, con la tasa más baja. Esta brecha puede representar una diferencia de miles de dólares anuales para viviendas de valor similar.

Mientras algunos estados mantienen cargas elevadas, otros buscan aliviarlas. Florida, Georgia y Dakota del Norte han considerado propuestas para eliminar o reducir el impuesto a la propiedad para propietarios de vivienda. Estas iniciativas responden a la presión de votantes que se sienten ahogados por el aumento en las facturas.

En el caso de Nueva York, la discusión es aún más compleja. El plan del alcalde de la Ciudad de Nueva York buscaba cubrir el déficit aumentando impuestos a residentes de altos ingresos o elevando el impuesto a la propiedad. Sin embargo, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ha rechazado previamente un impuesto a la riqueza y también se opone a subir el impuesto inmobiliario.

Además, el condado de Nueva York, donde se ubica Manhattan, ya figura entre los 16 condados con las facturas medianas de impuesto a la propiedad más altas del país. El propietario típico paga más de $10,000 dólares al año, según la Tax Foundation.

La lista de los condados más costosos incluye ocho en Nueva Jersey y cinco adicionales en el estado de Nueva York. También aparecen Falls Church City, en Virginia, y Marin County, en California. Estas zonas combinan altos valores de vivienda con tasas impositivas significativas.

